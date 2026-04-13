Mangal Gochar 2026: 2 अप्रैल को मीन राशि में मंगल का प्रवेश, 11 मई तक रहेगा प्रभाव, मिथुन-वृषभ समेत 4 राशियों की धन-तरक्की के बनेंगे बड़े योग

Mangal Gochar 2026: 2 अप्रैल 2026 से मंगल ग्रह बृहस्पति की राशि मीन में गोचर कर रहे हैं और यह स्थिति 11 मई तक बनी रहेगी। साहस, ऊर्जा और एक्शन के कारक मंगल जब भावनाओं और अंतर्ज्ञान की राशि मीन में प्रवेश करते हैं, तो इसका प्रभाव बेहद खास बन जाता है। यह समय कई राशियों के लिए तरक्की, धन लाभ और नए अवसर लेकर आ सकता है। खास बात यह है कि इस दौरान 6 राशियों को विशेष लाभ मिलने के संकेत हैं, इसलिए इस अवधि का सही उपयोग करना आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है।