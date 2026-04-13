Mangal Gochar 2026: 2 अप्रैल को मीन राशि में मंगल का प्रवेश, 11 मई तक रहेगा प्रभाव, मिथुन-वृषभ समेत 4 राशियों की धन-तरक्की के बनेंगे बड़े योग

Effects of Mars in Pisce|Freepik
Mangal Gochar 2026: 2 अप्रैल 2026 से मंगल ग्रह बृहस्पति की राशि मीन में गोचर कर रहे हैं और यह स्थिति 11 मई तक बनी रहेगी। साहस, ऊर्जा और एक्शन के कारक मंगल जब भावनाओं और अंतर्ज्ञान की राशि मीन में प्रवेश करते हैं, तो इसका प्रभाव बेहद खास बन जाता है। यह समय कई राशियों के लिए तरक्की, धन लाभ और नए अवसर लेकर आ सकता है। खास बात यह है कि इस दौरान 6 राशियों को विशेष लाभ मिलने के संकेत हैं, इसलिए इस अवधि का सही उपयोग करना आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है।
इस दौरान वृषभ राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। खासतौर पर यदि आपका काम विदेश से जुड़ा है, तो लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। निवेश के अवसर मिल सकते हैं, इसलिए सोच-समझकर फैसले लें। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन बच्चों की सेहत और व्यवहार को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है।
मिथुन राशि वालों के लिए यह समय प्रोफेशनल लाइफ में उन्नति का संकेत दे रहा है। आपकी मेहनत और अनुशासन आपको पहचान दिलाएंगे। पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि संभव है। हालांकि, निजी जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। गुस्से पर काबू रखें, वरना रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है।
कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। लंबे समय से अटके काम तेजी से पूरे होंगे। विदेश में पढ़ाई या करियर बनाने की इच्छा रखने वालों के लिए समय अनुकूल है। खर्चों पर नियंत्रण रखें और माता की सेहत का ध्यान रखें।
धनु राशि वालों के लिए यह समय प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के लिए शुभ है। मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों को खास फायदा मिलेगा। हालांकि, पारिवारिक माहौल को संतुलित रखने के लिए प्रयास करने होंगे। जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत करने पर ध्यान दें।
मकर राशि के लोग इस दौरान ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। पुराने प्रोजेक्ट्स को दोबारा शुरू करने का यह सही समय है। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा उभरकर सामने आएगी और आपको सराहना मिलेगी।
मीन राशि में मंगल का गोचर इस राशि के जातकों को थोड़ा भावनात्मक बना सकता है। हालांकि, करियर में प्रगति के संकेत मजबूत हैं। आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर झुकाव बढ़ेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी। योग और ध्यान आपके लिए बेहद लाभकारी रहेंगे।
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