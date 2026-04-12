Mysterious Temples: कामाख्या देवी के अलावा ये 4 रहस्यमयी मंदिर, जहां का प्रसाद घर लाते ही शुरू हो सकता है मुसीबतों का तूफान

Mysterious Temples in India: भारत आस्था और रहस्यों का देश है, जहां हर मंदिर अपने भीतर कोई न कोई अनकही कहानी समेटे हुए है। आमतौर पर मंदिर से लाया गया प्रसाद शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां यही परंपरा उलटी पड़ सकती है। मान्यता है कि इन खास मंदिरों का प्रसाद घर लाना दुर्भाग्य को न्योता देने जैसा होता है। यही वजह है कि इन रहस्यमयी मंदिरों को लेकर लोगों में आज भी डर और आस्था का अनोखा संगम देखने को मिलता है।