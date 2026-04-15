Venus Transit 2026: भरणी से कृत्तिका नक्षत्र में शुक्र का प्रवेश, मालव्य राजयोग से 27 अप्रैल तक इन 3 राशियों को मिलेगा धन-वैभव और सुख

Venus Transit 2026: 16 अप्रैल 2026 से शुक्र की चाल में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जो कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है। द्रिक पंचांग के अनुसार, 16 अप्रैल की रात 10 बजकर 19 मिनट पर शुक्र भरणी नक्षत्र से निकलकर कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 19 अप्रैल को शुक्र वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जिससे शक्तिशाली मालव्य राजयोग का निर्माण होगा। यह खास योग 27 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा और इस दौरान धन, प्रेम और भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि के संकेत हैं। खासकर 3 राशियों के लिए यह समय किस्मत पलटने वाला साबित हो सकता है, जहां तरक्की और लाभ के नए रास्ते खुलेंगे।