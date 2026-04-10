Shukra Dev: इन राशियों पर रहती है शुक्र की खास कृपा, फर्श से अर्श तक पहुंचते हैं ये लोग

Shukra Dev: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र देव को सुख, वैभव, प्रेम और ऐश्वर्य का कारक माना जाता है, जिनकी कृपा से व्यक्ति का जीवन खुशियों से भर जाता है। शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा के साथ-साथ शुक्र देव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। मान्यता है कि जिन लोगों की कुंडली में शुक्र मजबूत होता है, उन्हें धन, सुख-सुविधाएं और आकर्षण की प्राप्ति होती है। वहीं भगवान शिव की उपासना करने से भी शुक्र देव प्रसन्न होकर शुभ फल प्रदान करते हैं। ऐसे में कुछ राशियां ऐसी हैं, जिन पर शुक्र देव की विशेष कृपा हमेशा बनी रहती है और ये लोग तेजी से तरक्की करते हैं।