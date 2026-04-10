Shukra Dev: इन राशियों पर रहती है शुक्र की खास कृपा, फर्श से अर्श तक पहुंचते हैं ये लोग

शुक्र देव की कृपा किन राशियों पर|Chatgpt
Shukra Dev: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र देव को सुख, वैभव, प्रेम और ऐश्वर्य का कारक माना जाता है, जिनकी कृपा से व्यक्ति का जीवन खुशियों से भर जाता है। शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा के साथ-साथ शुक्र देव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। मान्यता है कि जिन लोगों की कुंडली में शुक्र मजबूत होता है, उन्हें धन, सुख-सुविधाएं और आकर्षण की प्राप्ति होती है। वहीं भगवान शिव की उपासना करने से भी शुक्र देव प्रसन्न होकर शुभ फल प्रदान करते हैं। ऐसे में कुछ राशियां ऐसी हैं, जिन पर शुक्र देव की विशेष कृपा हमेशा बनी रहती है और ये लोग तेजी से तरक्की करते हैं।
वृषभ और तुला राशि के स्वामी स्वयं शुक्र देव हैं, इसलिए इन दोनों राशियों के जातकों पर उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। इन लोगों को जीवन में सुख-सुविधाओं की कमी नहीं होती और ये अपने प्रयासों से ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। इनके अंदर कला, संगीत और सौंदर्य के प्रति गहरा लगाव देखने को मिलता है।इसके अलावा मीन राशि में शुक्र उच्च के माने जाते हैं। इसलिए मीन राशि के जातकों को भी शुक्र देव का आशीर्वाद भरपूर मिलता है। ये लोग भावुक होने के साथ-साथ बेहद रचनात्मक होते हैं और अपने जीवन में प्रेम और सफलता दोनों को संतुलित रखते हैं।
अगर आप भी शुक्र देव की कृपा पाना चाहते हैं, तो कुछ आसान उपाय अपनाए जा सकते हैं। शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करें और सफेद चीजों जैसे चावल, दूध या मिठाई का दान करें। इस दिन भगवान शिव की पूजा करना भी अत्यंत फलदायी माना गया है, खासकर अविवाहित लोगों के लिए।
शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का नियमित जाप करें “ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः”।इस मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करने से जीवन में प्रेम, धन और सुख-समृद्धि बढ़ती है। मन शांत रहता है और रिश्तों में मधुरता आती है।
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