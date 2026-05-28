Monthly Horoscope June 2026: जून में बदलेगी कई ग्रहों की चाल, जानें किन राशियों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर

माह के मध्य में सत्ता-सरकार से जुड़े मामले आपकी सिरदर्द का बड़ा कारण बनेंगे। इससे बचने के लिए आपको अपने कागज संबंधी सभी काम पूरे रखने चाहिए तथा धन का लेन-देन करते समय खूब सावधानी बरतनी चाहिए। जीवन की इन तमाम चुनौतियों के बीच आपका प्यार या फिर कहें आपका जीवनसाथी आपका संबल बनेगा और आपको सही राह दिखाने और निर्णय लेने में मददगार बनेगा। सुखी जीवन जीने के लिए अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय अपने जीवनसाथी और परिवार के सदस्यों के साथ बिताने के लिए अवश्य निकालें। माह के अंतिम सप्ताह में अपनी सेहत, संबंध और सामान का खूब ख्याल रखें।

उपाय: गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें।