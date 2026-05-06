2 जून से शुरू होगा भाग्य का सुनहरा दौर, राहु के नक्षत्र में बुध बदलेगा मिथुन, सिंह, कन्या और कुंभ की तकदीर

Budh Gochar in Ardra Nakshatra: 2 जून 2026, मंगलवार की सुबह ठीक 06:14 बजे से ग्रहों की चाल एक बड़ा बदलाव लाने जा रही है, जब बुध ग्रह रहस्यमयी आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। राहु के प्रभाव वाले इस नक्षत्र में बुध का गोचर केवल सोच और वाणी को ही नहीं, बल्कि धन, करियर और फैसलों की दिशा को भी प्रभावित करेगा। यह गोचर 11 जून 2026 तक रहेगा और इस दौरान कई लोगों के जीवन में अचानक मौके और बदलाव देखने को मिल सकते हैं। खासतौर पर मिथुन, सिंह, कन्या और कुंभ राशि वालों के लिए यह समय किसी टर्निंग पॉइंट से कम नहीं माना जा रहा है, जहां तेज दिमाग, बेहतर कम्युनिकेशन और नए अवसर मिलकर तरक्की और धन लाभ के मजबूत योग बना सकते हैं।