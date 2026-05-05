Rashifal : आज का राशिफल 5 मई 2026: अंगारक चतुर्थी पर बड़ा बदलाव, इन 5 राशियों को मिलेगा लाभ

Aaj Ka Rashifal 5 May 2026: आज का राशिफल 5 मई 2026: मंगलवार का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आज अंगारक चतुर्थी व्रत, गंडमूल योग और चंद्रमा का राशि परिवर्तन मिलकर ऐसा संयोग बना रहे हैं, जो भावनात्मक उतार-चढ़ाव को स्पष्ट सोच, आत्मविश्वास और बेहतर निर्णयों में बदल सकता है। एस्ट्रोलॉजर पंडित मुकेश भारद्वाज ने बताया दिन की शुरुआत भले थोड़ी अस्थिर या चुनौतीपूर्ण लगे, लेकिन दोपहर के बाद परिस्थितियों में सुधार के संकेत मिलेंगे। यह समय धैर्य रखने और सही मौके का इंतजार करने का है, क्योंकि दिन का दूसरा हिस्सा आपके लिए प्रगति, रिश्तों में सुधार और आर्थिक समझ को मजबूत करने का अवसर लेकर आएगा।