Sankashti Chaturthi 2026: एकदंत गणेश की पूजा से बदल सकती है किस्मत, जानें असरदार उपाय और सुबह मुहूर्त के साथ मंत्र

Sankashti Chaturthi 2026: एकदंत गणेश की पूजा से बदल सकती है किस्मत, जानें असरदार उपाय और मुहूर्त के साथ मंत्र संकष्टी चतुर्थी का दिन भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, और इस बार 5 मई 2026 को एकदंत संकष्टी चतुर्थी का विशेष संयोग बन रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन विधि-विधान से गणपति की पूजा करने से जीवन के सभी संकट दूर हो सकते हैं।