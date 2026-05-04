Shani Transit 2026: शनि का रेवती नक्षत्र में प्रवेश: 2026 में मचेगी भारी उथल-पुथल, जानें अपनी राशि का हाल!

Shani Transit 2026 in Revati Nakshatra : ब्रह्मांड के न्याय के देवता शनि, 17 मई 2026 को अपने जन्म नक्षत्र रेवती में आने वाले हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है शनि खुद सौरमंडल के सबसे अंतिम ग्रह और रेवती 27 नक्षत्रों में सबसे आखिरी। जब दोनों का मिलन होता है, तो दुनिया में बड़ा उलटफेर होता है, और कई लोगों की निजी जिंदगी भी बदल जाती है।