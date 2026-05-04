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Shani Transit 2026: शनि का रेवती नक्षत्र में प्रवेश: 2026 में मचेगी भारी उथल-पुथल, जानें अपनी राशि का हाल!

Shani Transit 2026 in Revati Nakshatra : 17 मई 2026 को शनि का रेवती नक्षत्र में गोचर होने जा रहा है, जो ज्योतिष में बड़ा बदलाव माना जाता है। जानें 12 राशियों पर इसका असर, करियर, धन और स्वास्थ्य से जुड़े संकेत, और शनि को प्रसन्न करने के उपाय।

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भारत

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Manoj Vashisth

May 04, 2026

Shani Transit 2026

Shani Transit 2026 : किस राशि को होगा सबसे ज्यादा फायदा शनि गोचर से (फोटो सोर्स: AI@Gemini)

Shani Transit 2026 in Revati Nakshatra : ब्रह्मांड के न्याय के देवता शनि, 17 मई 2026 को अपने जन्म नक्षत्र रेवती में आने वाले हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है शनि खुद सौरमंडल के सबसे अंतिम ग्रह और रेवती 27 नक्षत्रों में सबसे आखिरी। जब दोनों का मिलन होता है, तो दुनिया में बड़ा उलटफेर होता है, और कई लोगों की निजी जिंदगी भी बदल जाती है।

ज्वालामुखी योग और अब तक का घटनाक्रम

अभी-अभी मंगल और शनि के मेल से बना ज्वालामुखी योग बीता ही है। ज्योतिष गणना ने ऐसा ही कुछ पहले से बता दिया था, और सच में अप्रैल 2026 में दुनियाभर में तनाव दिखा अमेरिका-ईरान के बीच समुद्र में तनातनी, जापान में सुनामी, कई औद्योगिक इलाकों में लेबर विरोध। वैसे अब शनि उत्तरा भाद्रपद से निकलकर रेवती में जा रहे हैं, मतलब मंगल-शनि की जबरदस्त टकराहट खत्म होगी।

रेवती नक्षत्र: समृद्धि और मोक्ष का संगम

रेवती का मतलब सौंदर्य, धन, ऐश्वर्य। इसके देवता पूषा हैं और स्वामी बुध। यह नक्षत्र बड़ा सात्विक और नरम स्वभाव का माना जाता है, और शुक्र यहां उच्च के माने जाते हैं।

इसके कुछ खास प्रतीक मृदंग, शंख, मछली, हाथी।
इस नक्षत्र में विदेश व्यापार, धार्मिक यात्रा, पानी से जुड़े काम सबसे ज्यादा फलते हैं।

शनि का गोचर और 12 राशियों का भविष्य

  1. मेष: नौकरी, करियर में बड़ा बदलाव आ सकता है। विदेश जाने या ट्रांसफर के जबरदस्त योग हैं। सेहत ध्यान मांगती है।
  2. वृषभ: आपके लिए ये गोचर खुशखबरी लाएगा। कमाई के नए रास्ते और धन लाभ के मौके मिलेंगे। सरकार से काम बनेंगे।
  3. मिथुन: प्रोफेशन में स्थिरता आएगी लेकिन काम का दबाव दिमाग चिड़चिड़ा बना सकता है। जमीन-जायदाद से फायदा होने वाला है।
  4. कर्क: भाग्य-धर्म और नौकरी दोनों में बदलाव आ सकता है। ऑफिस में बॉस से बहस में ना पड़ें, नहीं तो ट्रांसफर या डिमोशन हो सकता है।
  5. सिंह: शनि की ढैया आप पर चल रही है। पैसे के मामले में सतर्क रहें, कोई बड़ा खर्च अचानक सामने आ सकता है।
  6. कन्या: व्यापारियों के लिए अगले दो साल बढ़िया हैं। नई पार्टनरशिप और कंसल्टेंसी से अच्छा मुनाफा बन सकता है।
  7. तुला: प्रमोशन या सैलरी बढ़ने का रास्ता खुलेगा। काम के लिए छोटी यात्राएं बहुत लाभकारी रहेंगी।
  8. वृश्चिक: करियर की दिशा बदल जाएगी। जो काम लटक रहा था, अब तेजी से होगा।
  9. धनु: ढैया की वजह से थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा। दफ्तर में आपकी मर्जी के बिना कुछ फैसले लिए जा सकते हैं।
  10. मकर: अब साढे़साती खत्म है। किस्मत का साथ मिलेगा, नई हिम्मत और मेहनत से पैसा आएगा।
  11. कुंभ: घर-परिवार और पैसे की हालत सुधरेगी। मगर बोलते वक्त थोड़ा ध्यान रखें।
  12. मीन: शनि इसी राशि से गुजर रहे हैं। थोड़ा संभलकर चलें, सेहत और कानूनी मामलों में लापरवाही न करें।

शनि देव की कृपा पाने के 5 अचूक उपाय

प्रतीक चिह्न: मछली या हाथी का चित्र अपने पास रखें। घर में एक्वेरियम रखना भी शुभ है।
जल तत्व: पवित्र नदियों या जलाशयों के पास समय बिताएं।
ध्वनि: नियमित रूप से पूजा के समय शंख बजाएं।
प्रकृति: चमेली के फूलों का प्रयोग करें या चमेली का पौधा लगाएं।
रुद्राक्ष धारण: शनि, बुध और गुरु की कृपा के लिए 4, 5 और 7 मुखी रुद्राक्ष का संयोजन पहनें।

ये शनि का गोचर आपको ठहरने और खुद में झांकने का मौका देगा। अगर आपने अनुशासन और धैर्य रखा, तो रेवती की समृद्धि जरूर आपके हिस्से आएगी। ॐ नमः शिवाय!

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Published on:

04 May 2026 03:43 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Shani Transit 2026: शनि का रेवती नक्षत्र में प्रवेश: 2026 में मचेगी भारी उथल-पुथल, जानें अपनी राशि का हाल!

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