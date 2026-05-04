West Bengal Election 2026: बंगाल चुनाव को लेकर सही साबित हुई Patrika.Com पर ज्योतिषाचार्य संजीव शर्मा की भविष्यवाणी

West Bengal Election 2026 Prediction :पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर ज्योतिषाचार्य संजीव शर्मा की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। उन्होंने चुनावी नतीजों से ठीक पहले, यानी 3 मई को बता दिया था कि इस बार ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहना मुश्किल है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र उनके साथ नहीं हैं। ज्योतिषाचार्य शर्मा ने कहा था कि ममता की कुंडली में राहु-केतु नीचे की राशियों में हैं। दशम भाव (कर्म भाव) में सूर्य के साथ राहु का होना ग्रहण दोष पैदा करता है, जो सत्ता की स्थिरता पर असर डालता है।