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Agni Nakshatra 2026: अग्नि नक्षत्र 2026 शुरू: 4 मई से बढ़ेगी खतरनाक गर्मी, 25 दिन तक इन कामों पर रोक

Agni Nakshatra 2026: 4 मई 2026 से अग्नि नक्षत्र शुरू होकर 28 मई तक भीषण गर्मी लाएगा। जानें इस दौरान किन कामों से बचना चाहिए, क्या करें और इसका धार्मिक महत्व क्या है।

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भारत

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Manoj Vashisth

May 04, 2026

Agni Nakshatra 2026

Agni Nakshatra 2026 : अग्नि नक्षत्र में शादी क्यों नहीं होती (फोटो सोर्स: AI@Gemini)

Agni Nakshatra 2026: 4 मई से शुरू हो रहा अग्नि नक्षत्र सिर्फ गर्मी का संकेत नहीं है। यह वह समय है जब सूरज अपनी सबसे तेज़ ऊर्जा के साथ धरती को तपाता है। आने वाले 25 दिन आपकी सेहत, दिनचर्या और यहां तक कि आपके फैसलों को भी प्रभावित कर सकते हैं। परंपरा कहती है कि इस दौरान कुछ कामों को टाल देना ही बेहतर होता है, वरना परेशानी बढ़ सकती है। क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों इस समय शादियां और शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं? और आपको किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए?

अग्नि नक्षत्र असल में क्या है? | Agni Nakshatra 2026

यह वह समय है जब सूरज कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करता है, जो आग से जुड़ा एक नक्षत्र है। दक्षिण भारत के लोग इस पर खास ध्यान देते हैं, और भगवान मुरुगन की ज्यादा पूजा करते हैं। गर्मी का बढ़ना असली है, इसलिए इन हफ्तों में अपनी सेहत का ध्यान रखना और भी जरूरी है।

अग्नि नक्षत्र 2026 कब से कब तक (Agni Nakshatra date 2026)

अग्नि नक्षत्र 04 मई से शुरू होकर 28 मई तक रहेगा।

अग्नि नक्षत्र के दौरान आपको क्या नहीं करना चाहिए

  • जितना हो सके धूप से दूर रहें। ज्यादा देर तक धूप में रहने से आप थक सकते हैं और आपकी सेहत खराब हो सकती है।
  • हाइड्रेटेड रहने के लिए खूब पानी पिएं।
  • हल्का, आसानी से पचने वाला खाना खाएं। भारी खाना आपको और बुरा महसूस करा सकता है।
  • कॉटन के कपड़े पहनें वे आपको ठंडा रखते हैं।
  • फालतू के चक्कर न लगाएं।
  • परंपरा कहती है कि अभी कोई बड़ा नया काम शुरू न करें। शादियां, मुंडन (पहला हेयरकट), और उपनयन (पवित्र धागा समारोह) टाल देना ही बेहतर है।

इसके बजाय क्या करने की सलाह दी जाती है? यह भगवान मुरुगन की पूजा करने, मंत्र पढ़ने, ध्यान करने और कुछ जल दान करने का बहुत अच्छा समय है। सबसे ज़रूरी बात, अपनी सेहत का ध्यान रखें गर्मी खत्म होने तक आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी।

क्या कहता है विज्ञान और वर्तमान स्थिति?

आजकल जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, 'अग्नि नक्षत्र' का प्रभाव और भी घातक महसूस होता है। 2026 में अल-नीनो के प्रभाव के चलते तापमान रिकॉर्ड तोड़ सकता है। डॉक्टरों की सलाह है कि दोपहर 12 से 4 बजे के बीच घर से बाहर निकलने पर हीट स्ट्रोक (लू लगना) का खतरा सबसे ज्यादा रहता है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

04 May 2026 02:24 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Agni Nakshatra 2026: अग्नि नक्षत्र 2026 शुरू: 4 मई से बढ़ेगी खतरनाक गर्मी, 25 दिन तक इन कामों पर रोक

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