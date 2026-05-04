Agni Nakshatra 2026: अग्नि नक्षत्र 2026 शुरू: 4 मई से बढ़ेगी खतरनाक गर्मी, 25 दिन तक इन कामों पर रोक

Agni Nakshatra 2026: 4 मई से शुरू हो रहा अग्नि नक्षत्र सिर्फ गर्मी का संकेत नहीं है। यह वह समय है जब सूरज अपनी सबसे तेज़ ऊर्जा के साथ धरती को तपाता है। आने वाले 25 दिन आपकी सेहत, दिनचर्या और यहां तक कि आपके फैसलों को भी प्रभावित कर सकते हैं। परंपरा कहती है कि इस दौरान कुछ कामों को टाल देना ही बेहतर होता है, वरना परेशानी बढ़ सकती है। क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों इस समय शादियां और शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं? और आपको किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए?