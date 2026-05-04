Rashifal: आज का राशिफल 4 मई 2026 : आज का दिन किसके लिए शुभ और किसके लिए सावधानी? पूरी भविष्यवाणी

Aaj Ka Rashifal 4 May 2026: आज का राशिफल 4 मई 2026, सोमवार को विशेष ज्योतिषीय संयोग लेकर आया है। विक्रम संवत 2083 के ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि पर अनुराधा नक्षत्र के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। साथ ही दिन में बनने वाला सर्वार्थसिद्धि योग सभी प्रकार के शुभ कार्यों, निवेश और नए निर्णयों के लिए अत्यंत अनुकूल माना जाता है।