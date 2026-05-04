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Rashifal: आज का राशिफल 4 मई 2026 : आज का दिन किसके लिए शुभ और किसके लिए सावधानी? पूरी भविष्यवाणी

Aaj Ka Rashifal 4 May 2026: आज का राशिफल 4 मई 2026 बेहद खास है। सर्वार्थसिद्धि योग बन रहा है, जिससे कुछ राशियों को बड़ा धन लाभ हो सकता है। क्या आपकी राशि भी शामिल है?।

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भारत

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Manoj Vashisth

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Pandit Mukesh Bhardwaj

May 04, 2026

Aaj Ka Rashifal 4 May 2026

Aaj Ka Rashifal 4 May 2026 : आज का राशिफल 4 मई 2026 (फोटो सोर्स: AI@Gemini)

Aaj Ka Rashifal 4 May 2026: आज का राशिफल 4 मई 2026, सोमवार को विशेष ज्योतिषीय संयोग लेकर आया है। विक्रम संवत 2083 के ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि पर अनुराधा नक्षत्र के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। साथ ही दिन में बनने वाला सर्वार्थसिद्धि योग सभी प्रकार के शुभ कार्यों, निवेश और नए निर्णयों के लिए अत्यंत अनुकूल माना जाता है।

पंडित मुकेश भारद्वाज के अनुसार आज का दिन करियर में प्रगति, रिश्तों में स्पष्टता, आर्थिक योजनाओं में सुधार और स्वास्थ्य में अनुशासन लाने का संकेत दे रहा है। यह राशिफल आपको सही दिशा में निर्णय लेने और अवसरों का लाभ उठाने में मदद करेगा।

मेष राशिफल (Aries Aaj Ka Rashifal)

आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। परिस्थितियों में लगातार परिवर्तन के कारण व्यवस्था बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। फिर भी आर्थिक लाभ की स्थिति बेहतर रहेगी। माता-पिता के साथ बातचीत करते समय सम्मान और आदर का पूरा ध्यान रखें।
शुभ रंग: पीला (Yellow) | शुभ अंक: 5

वृषभ राशिफल (Taurus Aaj Ka Rashifal)

जल्दबाजी में किए गए कार्य परिणामों को लेकर अनिश्चितता पैदा कर सकते हैं। भावनात्मक रिश्तों में एक-दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। आज नए संकल्प लिए जा सकते हैं। साझेदारों के साथ आर्थिक रिश्तों को सावधानी से संभालने की आवश्यकता है।
शुभ रंग: ग्रे (Grey) | शुभ अंक: 8

मिथुन राशिफल (Gemini Aaj Ka Rashifal)

कार्यों के परिणाम को लेकर मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। दूसरों का सहयोग मिलने में कठिनाई महसूस होगी। विरोधियों के प्रति अत्यधिक कठोर होने से बचें। भावनात्मक संबंधों में एक-दूसरे का साथ सुकून देगा।
शुभ रंग: हरा (Green) | शुभ अंक: 6

कर्क राशिफल (Cancer Aaj Ka Rashifal)

कार्यों को करने का एक नया दृष्टिकोण प्राप्त होगा। कल्पनाशीलता और यथार्थ का सही मिश्रण आपको उत्कृष्ट कार्यों से जोड़ेगा। कला, संगीत और साहित्य से जुड़े लोग विशेष रूप से लाभान्वित हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है।
शुभ रंग: ऑफ व्हाइट (Off-white) | शुभ अंक: 2

सिंह राशिफल (Leo Aaj Ka Rashifal)

आज कार्यों के सही दिशा में आगे बढ़ने का दिन है। अति-उत्साह में आकर ज़रूरत से ज्यादा जिम्मेदारी लेने से बचें। दूसरों की मदद करने से पहले अपने कार्य पूर्ण करना हितकारी रहेगा। आलस्य और विलासिता से दूरी बनाए रखें।
शुभ रंग: क्रीम (Cream) | शुभ अंक: 7

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

भाई-बहनों से भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे और एक-दूसरे की मदद की स्थिति बनेगी। रुके हुए कार्य भाग्य के सहयोग से आगे बढ़ेंगे, जिससे लाभ की संभावना बढ़ेगी। कुटिल स्वभाव के लोगों से दूरी बनाए रखना ही श्रेयस्कर है।
शुभ रंग: कॉफी (Coffee) | शुभ अंक: 4

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज संभलकर कार्य करने का दिन है। कार्यों की गति धीमी रखने से आप गलतियों से बच सकेंगे। आर्थिक मामलों में किसी पर अत्यधिक भरोसा न करें। विरोधियों को उनकी ही भाषा में जवाब देना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।
शुभ रंग: चमकीला सफेद (Bright White) | शुभ अंक: 2

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

बड़े आर्थिक लाभ के लिए समय की पाबंदी रखना अनिवार्य होगा। अनुशासित कार्य प्रणाली उम्मीद से अधिक लाभ दिला सकती है। खेल या प्रतिस्पर्धा में संघर्षपूर्ण विजय की संभावना है। कठिन समय में अपनी वाणी पर संयम रखें।
शुभ रंग: पीला (Yellow) | शुभ अंक: 5

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

बाहरी संघर्षों के समय पारिवारिक एकजुटता बनाए रखनी होगी। अविवाहितों के लिए विवाह के उचित प्रस्ताव मिल सकते हैं। भावनाओं में बहकर अनावश्यक खर्चों को बढ़ाने से बचें।
शुभ रंग: सुनहरा (Golden) | शुभ अंक: 8

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आर्थिक बदलाव से जुड़े बड़े फैसले लेने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, किंतु सावधानी बरतें। परिवार में छोटे विवाद के बड़ी समस्या में बदलने की आशंका है, अतः धैर्य रखें। आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं।
शुभ रंग: गहरा भूरा (Dark Brown) | शुभ अंक: 1

कुम्भ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि की संभावना है। किसी विशेष लक्ष्य को पाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। भावनात्मक संबंधों में साथी की अपेक्षाओं के अनुरूप समय निकालने में कठिनाई महसूस होगी।
शुभ रंग: मयूर नीला (Peacock Blue) | शुभ अंक: 3

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

संघर्ष के बाद प्रतिस्पर्धा में विजय हासिल होगी। शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र से जुड़े लोग बेहतर अवसरों और योजनाओं के साथ आगे बढ़ेंगे। छोटी-छोटी बातों पर अहंकार दिखाने से बचना होगा।
शुभ रंग: केसरिया (Saffron) | शुभ अंक: 4

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राशिफल 2026

Published on:

04 May 2026 05:38 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Rashifal: आज का राशिफल 4 मई 2026 : आज का दिन किसके लिए शुभ और किसके लिए सावधानी? पूरी भविष्यवाणी

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