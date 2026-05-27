28 मई राशिफल: बुधादित्य और शंख योग के प्रभाव से मेष, सिंह और धनु राशि को मिल सकता है लाभ

Kal Ka Rashifal 28 May: हिंदू पंचांग के अनुसार 28 मई 2026, गुरुवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है। इस दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का शुभ संयोग बन रहा है, वहीं चंद्रमा तुला राशि में संचार करेंगे। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग और वरियान योग जैसे कई शुभ योगों का प्रभाव देखने को मिलेगा। इन विशेष योगों का असर सभी 12 राशियों के करियर, धन, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य पर पड़ेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए मेष से मीन तक सभी राशियों का कल का राशिफल।