27 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

28 मई राशिफल: बुधादित्य और शंख योग के प्रभाव से मेष, सिंह और धनु राशि को मिल सकता है लाभ

Kal Ka Rashifal: 28 मई 2026 का दिन कई शुभ योगों के प्रभाव से खास रहने वाला है। बुधादित्य और शंख योग के असर से मेष, सिंह और धनु समेत कई राशियों को करियर, धन और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

May 27, 2026

Rashifal 28 May

Daily Horoscope 28 May 2026|Chatgpt

Kal Ka Rashifal 28 May: हिंदू पंचांग के अनुसार 28 मई 2026, गुरुवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है। इस दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का शुभ संयोग बन रहा है, वहीं चंद्रमा तुला राशि में संचार करेंगे। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग और वरियान योग जैसे कई शुभ योगों का प्रभाव देखने को मिलेगा। इन विशेष योगों का असर सभी 12 राशियों के करियर, धन, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य पर पड़ेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए मेष से मीन तक सभी राशियों का कल का राशिफल।

मेष राशिफल (Aries)

विविधताओं और कलात्मक अभिरुचियों से जुड़ा दिन रहने की संभावना है। पुराने भावनात्मक संबंधों में फिर से मधुरता बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन में धैर्य और विश्वास की पुनर्स्थापना करनी होगी। आकस्मिक यात्रा के योग बन सकते हैं।

शुभ रंग: लाइट पिंक | शुभ अंक: 9

वृषभ राशिफल (Taurus)

चुनौतियों से जूझने का दिन है। विरोधी तनाव देने का प्रयास कर सकते हैं। आर्थिक चिंताओं से परेशान रह सकते हैं। पारिवारिक जीवन में तनाव बना रह सकता है। यात्रा टालने की आवश्यकता रहेगी।

शुभ रंग: डार्क ब्राउन | शुभ अंक: 6

मिथुन राशिफल (Gemini)

व्यर्थ के विवादों से दूरी बनानी होगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन बेहतर रहेगा। शैक्षिक कार्यों में पिछली कमियों को दूर करने का सही समय है। पारिवारिक जिम्मेदारियों में बदलाव की संभावना है। दूसरों को आर्थिक सहयोग करना पड़ सकता है।

शुभ रंग: डार्क ग्रीन | शुभ अंक: 1

कर्क राशिफल (Cancer)

जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और अनुशासन बनाए रखना मुश्किल लग सकता है। टीम वर्क से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। विदेश व्यापार में सावधानी रखकर आगे बढ़ें। प्रेम संबंधों में साथी की अधिक संवेदनशीलता परेशानी का कारण बन सकती है।

शुभ रंग: पर्पल | शुभ अंक: 8

सिंह राशिफल (Leo)

मनोरंजन और पर्यटन से जुड़े कारोबार में गतिविधियां आगे बढ़ेंगी। पारिवारिक जीवन में एक-दूसरे का सम्मान करना होगा। संतान के शैक्षणिक कार्यों की दिशा बदलने की संभावना है। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी में फैसला लेने से बचना होगा।

शुभ रंग: ऑफ व्हाइट | शुभ अंक: 9

कन्या राशिफल (Virgo)

किसी खास उद्देश्य के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। भावनात्मक संबंधों में एक-दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखना होगा। मांगलिक कार्यों पर बचत खर्च हो सकती है। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें।

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 4

तुला राशिफल (Libra)

निर्णयों में आत्मविश्वास झलकेगा। कार्यों के परिणाम शीघ्रता से मिलने की संभावना है। उच्च अधिकारियों के समर्थन से व्यवस्थाओं में बदलाव आसानी से होते चले जाएंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी।

शुभ रंग: लाइट पिंक | शुभ अंक: 2

वृश्चिक राशिफल (Scorpio)

जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आर्थिक समस्याओं का कारण बन सकते हैं। साझेदारों के साथ आर्थिक मामलों में पारदर्शिता बनाए रखें। वाहन और घर के रखरखाव पर धन खर्च हो सकता है। माता-पिता के साथ बातचीत सार्थक रहेगी।

शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3

धनु राशिफल (Sagittarius)

अच्छी आर्थिक संभावनाओं से भरा दिन रहेगा। किए गए प्रयासों को सफलता मिलेगी। भूमि और भवन से जुड़े कारोबार में रुकावटें दूर होंगी। प्रेम संबंधों में पुराने गिले-शिकवे दूर होंगे। प्रतिस्पर्धा में विजय मिलने की संभावना है।

शुभ रंग: गोल्डन | शुभ अंक: 6

मकर राशिफल (Capricorn)

कार्य कुशलता बढ़ेगी, लेकिन विरोधी तर्क-वितर्क में उलझाने का प्रयास कर सकते हैं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखें। शेयर मार्केट से लाभ मिलने की संभावना है। मित्रों से मुलाकात सुखद रहेगी।

शुभ रंग: कॉफी | शुभ अंक: 5

कुम्भ राशिफल (Aquarius)

विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में व्यस्त रह सकते हैं। कम परिश्रम में अधिक धन लाभ की संभावना बन रही है। कानूनी समस्याओं में पड़ने से बचना होगा। घरेलू जिम्मेदारियों को समय रहते पूरा करने का प्रयास करें।

शुभ रंग: कॉपर | शुभ अंक: 3

मीन राशिफल (Pisces)

व्यर्थ का तनाव लेने से बचना होगा। नकारात्मक लोग आपको अपने प्रभाव में लेने का प्रयास कर सकते हैं। भावनात्मक संबंधों से सहयोग मिलेगा। लंबी दूरी की व्यावसायिक यात्रा की योजना बन सकती है।

शुभ रंग: सैफ्रॉन | शुभ अंक: 7

ये भी पढ़ें

Saptahik Tarot Rashifal, 25 To 31 May 2026: कुंभ, वृश्चिक और मकर राशि के जीवन में आ सकते हैं बड़े बदलाव, परिवार और करियर में मिलेंगे शुभ संकेत
राशिफल
Weekly tarot horoscope Hindi

खबर शेयर करें:

Published on:

27 May 2026 03:28 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / 28 मई राशिफल: बुधादित्य और शंख योग के प्रभाव से मेष, सिंह और धनु राशि को मिल सकता है लाभ

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

29 मई से बुध का मिथुन राशि में गोचर, ज्योतिषी ने मेष वालों के लिए बताया आर्थिक फायदे का योग, जानें बाकी पर असर

Mercury Transit 2026 effects on zodiac signs
राशिफल

Kal Ka Rashifal 27 May 2026: व्यातीपात योग में कर्क, तुला और कुंभ राशि को मिल सकता है बड़ा लाभ, जानें सभी 12 राशियों का भविष्यफल

Horoscope 2026
राशिफल

Kal Ka Rashifal 26 May: सिद्धि योग में मेष, सिंह और मीन राशि को मिल सकता है भाग्य का साथ, जानें 12 राशियों का भविष्यफल

Rashifal 2026
राशिफल

Weekly Horoscope 25-31 May 2026: बुध गोचर से लक्ष्मी नारायण योग, जानें मेष से मीन तक साप्ताहिक राशिफल

Weekly Horoscope 25-31 May 2026, Saptahik Rashifal
राशिफल

25 मई राशिफल: रवि योग के असर से कर्क, सिंह और धनु राशि वालों को मिल सकता है बड़ा लाभ

Rashifal 25 May 2026
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.