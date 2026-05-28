29 मई राशिफल: मिथुन में बुध प्रवेश का असर, 5 राशियों के लिए उन्नति के संकेत

Rashifal 29 May 2026: 29 मई 2026 को बुध ग्रह अपनी स्वराशि मिथुन में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे अत्यंत शुभ भद्र राजयोग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में यह योग बुद्धि, व्यापार, संवाद कौशल और आर्थिक उन्नति का कारक माना जाता है। बुध के इस प्रभाव से कई राशियों के लिए करियर, धन लाभ, पारिवारिक सुख और नई सफलताओं के योग बन रहे हैं। जानिए पंडित मुकेश भारद्वाज से मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों का आज का विस्तृत राशिफल। (Aaj Ka Rashifal)