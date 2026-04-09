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धर्म और अध्यात्म

Garud Puran Niyam: मरने के बाद साथ जाते हैं सिर्फ कर्म! गरुड़ पुराण के अनुसार ये दान दिलाते हैं मोक्ष का

Garud Puran Niyam: हिंदू धर्मग्रंथों में जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्यों को समझाने वाला गरुड़ पुराण एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य का जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और दान-पुण्य के लिए भी है।

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 09, 2026

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मृत्यु से पहले जरूर करें इन 9 चीजों का दान|Freepik

Garud Puran Niyam: हिंदू धर्म में दान-पुण्य को जीवन का सबसे बड़ा धर्म माना गया है, क्योंकि इंसान के साथ अंत समय में केवल उसके कर्म ही जाते हैं। गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्यों के साथ यह भी बताया गया है कि कौन-से कर्म व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। मान्यता है कि जीवनकाल में किए गए विशेष दान मृत्यु के बाद आत्मा को कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। ये दान न सिर्फ इस जन्म में सुख-समृद्धि देते हैं, बल्कि परलोक में भी स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को समय रहते इन पुण्य कार्यों को अपनाकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए।

Dharmik Granth: कर्म ही बनाते हैं भाग्य और परलोक

गरुड़ पुराण के अनुसार, मनुष्य के जीवनकाल में किए गए अच्छे और बुरे कर्म ही यह तय करते हैं कि मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग मिलेगा या नरक। यदि व्यक्ति धर्म, सत्य और दान के मार्ग पर चलता है, तो उसकी आत्मा को शांति और सद्गति मिलती है। वहीं, गलत कर्म करने वालों को कष्टों का सामना करना पड़ता है।

दान का विशेष महत्व क्यों है?

ग्रंथ में दान को मोक्ष प्राप्ति का सरल और प्रभावी मार्ग बताया गया है। दान न केवल इस जीवन में पुण्य देता है, बल्कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक के कठिन मार्ग से भी बचाता है। यह माना जाता है कि सच्चे मन से किया गया दान आत्मा को शुद्ध करता है।

Gadur Puran Daan: ये 9 दान दिलाते हैं मोक्ष का मार्ग

गरुड़ पुराण में कुछ विशेष वस्तुओं के दान का उल्लेख किया गया है, जिन्हें जीवनकाल में करना अत्यंत शुभ माना गया है।इन दानों का महत्व केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है। कहा जाता है कि ये दान आत्मा को मृत्यु के बाद आने वाली कठिनाइयों से बचाते हैं।

  • तिल का दान
  • स्वर्ण (सोना)
  • नमक
  • जल से भरा पात्र
  • लोहा
  • रुई
  • भूमि
  • पादुका (जूते-चप्पल)
  • सात प्रकार के अनाज

जीवन का सच्चा सार

गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि जीवन अस्थायी है, लेकिन कर्म स्थायी हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह लोभ, क्रोध और अहंकार से दूर रहकर दया, सेवा और दान का मार्ग अपनाए। यही मार्ग अंततः मोक्ष और आत्मिक शांति की ओर ले जाता है।

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Published on:

09 Apr 2026 01:09 pm

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