Garud Puran Niyam: मरने के बाद साथ जाते हैं सिर्फ कर्म! गरुड़ पुराण के अनुसार ये दान दिलाते हैं मोक्ष का

मृत्यु से पहले जरूर करें इन 9 चीजों का दान|Freepik
Garud Puran Niyam: हिंदू धर्म में दान-पुण्य को जीवन का सबसे बड़ा धर्म माना गया है, क्योंकि इंसान के साथ अंत समय में केवल उसके कर्म ही जाते हैं। गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्यों के साथ यह भी बताया गया है कि कौन-से कर्म व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। मान्यता है कि जीवनकाल में किए गए विशेष दान मृत्यु के बाद आत्मा को कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। ये दान न सिर्फ इस जन्म में सुख-समृद्धि देते हैं, बल्कि परलोक में भी स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को समय रहते इन पुण्य कार्यों को अपनाकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए।
गरुड़ पुराण के अनुसार, मनुष्य के जीवनकाल में किए गए अच्छे और बुरे कर्म ही यह तय करते हैं कि मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग मिलेगा या नरक। यदि व्यक्ति धर्म, सत्य और दान के मार्ग पर चलता है, तो उसकी आत्मा को शांति और सद्गति मिलती है। वहीं, गलत कर्म करने वालों को कष्टों का सामना करना पड़ता है।
ग्रंथ में दान को मोक्ष प्राप्ति का सरल और प्रभावी मार्ग बताया गया है। दान न केवल इस जीवन में पुण्य देता है, बल्कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक के कठिन मार्ग से भी बचाता है। यह माना जाता है कि सच्चे मन से किया गया दान आत्मा को शुद्ध करता है।
गरुड़ पुराण में कुछ विशेष वस्तुओं के दान का उल्लेख किया गया है, जिन्हें जीवनकाल में करना अत्यंत शुभ माना गया है।इन दानों का महत्व केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है। कहा जाता है कि ये दान आत्मा को मृत्यु के बाद आने वाली कठिनाइयों से बचाते हैं।
गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि जीवन अस्थायी है, लेकिन कर्म स्थायी हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह लोभ, क्रोध और अहंकार से दूर रहकर दया, सेवा और दान का मार्ग अपनाए। यही मार्ग अंततः मोक्ष और आत्मिक शांति की ओर ले जाता है।
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