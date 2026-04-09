Garud Puran Niyam: मरने के बाद साथ जाते हैं सिर्फ कर्म! गरुड़ पुराण के अनुसार ये दान दिलाते हैं मोक्ष का

Garud Puran Niyam: हिंदू धर्म में दान-पुण्य को जीवन का सबसे बड़ा धर्म माना गया है, क्योंकि इंसान के साथ अंत समय में केवल उसके कर्म ही जाते हैं। गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्यों के साथ यह भी बताया गया है कि कौन-से कर्म व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। मान्यता है कि जीवनकाल में किए गए विशेष दान मृत्यु के बाद आत्मा को कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। ये दान न सिर्फ इस जन्म में सुख-समृद्धि देते हैं, बल्कि परलोक में भी स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को समय रहते इन पुण्य कार्यों को अपनाकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए।