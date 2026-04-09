Akshaya Tritiya 2026: 19 अप्रैल का सुनहरा मौका! कर्ज से छुटकारा पाने के लिए करें ये असरदार उपाय, खुलेंगे धन और तरक्की के रास्ते

19 अप्रैल का सुनहरा मौका ये 5 उपाय दिलाएंगे धन और तरक्की|Freepik
Akshaya Tritiya Date 2026:अक्षय तृतीया 2026 इस बार 19 अप्रैल को आ रही है, जिसे बेहद शुभ और फलदायी दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए पूजा-पाठ, दान और उपायों का फल कभी समाप्त नहीं होता। खासतौर पर कर्ज से परेशान लोगों के लिए यह दिन किसी वरदान से कम नहीं है। श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए कुछ आसान उपाय जीवन की आर्थिक समस्याओं को दूर कर सकते हैं। यही वजह है कि इस दिन किए गए प्रयास न सिर्फ कर्ज मुक्ति दिलाते हैं, बल्कि धन, सुख और तरक्की के नए रास्ते भी खोलते हैं।
पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 19 अप्रैल सुबह 10:49 बजे से शुरू होकर 20 अप्रैल सुबह 7:27 बजे तक रहेगी। इसलिए 19 अप्रैल का दिन पूजा-पाठ और उपायों के लिए श्रेष्ठ रहेगा।
इस दिन शुभ मुहूर्त में दक्षिणावर्ती शंख को तिजोरी में स्थापित करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। यह न केवल धन वृद्धि करता है, बल्कि आर्थिक परेशानियों को भी धीरे-धीरे कम करता है।
घर की उत्तर दिशा में चौमुखा दीपक जलाकर कुबेर देव का ध्यान करें। यह उपाय धन के नए स्रोत खोलने और पुराने कर्ज को खत्म करने में मददगार माना जाता है।
अक्षय तृतीया के दिन नमक खरीदना शुभ संकेत माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर घर में सकारात्मकता और समृद्धि लाता है।
जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करने से विशेष पुण्य मिलता है। इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है और जीवन में सुख-शांति बढ़ाता है।
108 बार ऋणमोचन मंगल स्तोत्र का जाप करने से धीरे-धीरे कर्ज से राहत मिलने लगती है। यदि संभव हो तो हवन भी करें, इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। “ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद…” मंत्र का 108 बार जाप करने से धन और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।
बड़ी खबरेंView All
धर्म और अध्यात्म
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग