Akshaya Tritiya 2026: 19 अप्रैल का सुनहरा मौका! कर्ज से छुटकारा पाने के लिए करें ये असरदार उपाय, खुलेंगे धन और तरक्की के रास्ते

Akshaya Tritiya Date 2026:अक्षय तृतीया 2026 इस बार 19 अप्रैल को आ रही है, जिसे बेहद शुभ और फलदायी दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए पूजा-पाठ, दान और उपायों का फल कभी समाप्त नहीं होता। खासतौर पर कर्ज से परेशान लोगों के लिए यह दिन किसी वरदान से कम नहीं है। श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए कुछ आसान उपाय जीवन की आर्थिक समस्याओं को दूर कर सकते हैं। यही वजह है कि इस दिन किए गए प्रयास न सिर्फ कर्ज मुक्ति दिलाते हैं, बल्कि धन, सुख और तरक्की के नए रास्ते भी खोलते हैं।