Akshaya Tritiya 2026: इस अक्षय तृतीया पर न करें ये गलती, इन चीजों को खरीदना माना जाता है अशुभ

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया का पर्व हिंदू धर्म में बेहद शुभ और पवित्र माना जाता है, इस दिन किए गए कार्यों का फल अक्षय यानी कभी समाप्त न होने वाला होता है। जहां इस दिन सोना, चांदी और नई वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है, वहीं कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें खरीदने से बचना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गलत वस्तुओं की खरीदारी से शुभ फल कम हो सकता है और नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है। इसलिए इस दिन सोच-समझकर ही खरीदारी करना जरूरी माना जाता है।आइए जानते हैं अक्षय तृतीया पर किन चीजों को खरीदना अशुभ माना जाता है और क्यों।