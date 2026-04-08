Shukra Gochar 2026: 19 अप्रैल को शुक्र का वृषभ में गोचर, बनेगा शक्तिशाली मालव्य राजयोग, इन 6 राशियों की खुलेगी किस्मत

Akshaya Tritiya Shukra Gochar 2026: अक्षय तृतीया के शुभ दिन 19 अप्रैल को शुक्र ग्रह वृषभ राशि में गोचर करेंगे। शुक्र का अपनी ही राशि में प्रवेश करना बेहद खास माना जाता है, जिससे शक्तिशाली मालव्य राजयोग (Malavya Rajyog Effect) का निर्माण होगा। ज्योतिष के अनुसार यह योग सुख, वैभव, प्रेम और भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि करने वाला होता है। इस प्रभावशाली राजयोग से कुछ राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं और उन्हें धन, करियर व रिश्तों में लाभ मिलने के संकेत हैं।