Panchang 9 April 2026 : आज का पंचांग 9 अप्रैल 2026: जानें शुभ चौघड़िया, राहु काल और दिन का पूरा ज्योतिषीय हाल

दिशा शूल - आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 1.30 से 3.00 तक रहेगा.

तिथि – सप्तमी तिथि रात्रि 9.20 तक होगी तदुपरान्त अष्ठमी तिथि होगी ।

नक्षत्र – मूल नक्षत्र दिन 8.48 तक रहेगा तदुपरान्त पूर्वाषाढा़ नक्षत्र होगा ।

योग – परिघ योग सायं 5.58 तक रहेगा तदुपरान्त शिव योग रहेगा ।

करण – विष्टि करण दिन 8.11 तक रहेगा तदुपरान्त बव करण रहेगा।

विशिष्ट योग – रवियोग प्रातः 8-48 तक

व्रत / दिवस विशेष – भद्रा दिन 8-11 तक, गुरु अर्जुनदेव जयंती (प्राचीन मत से), गंडमूल योग दिन 8-48 तक,

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिनरात्रि धनु राशि में होगा ।