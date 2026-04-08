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Panchang 9 April 2026 : आज का पंचांग 9 अप्रैल 2026: जानें शुभ चौघड़िया, राहु काल और दिन का पूरा ज्योतिषीय हाल

Aaj Ka Panchang 9 April 2026 : आज का पंचांग 9 अप्रैल 2026 (गुरुवार) जानें। शुभ चौघड़िया, राहु काल, तिथि, नक्षत्र, दिशा शूल, योग और आज के शुभ मुहूर्त की पूरी जानकारी यहां पढ़ें।

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भारत

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Manoj Vashisth

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Pandit Mukesh Bhardwaj

Apr 08, 2026

Aaj Ka Panchang 9 April 2026

Aaj Ka Panchang 9 April 2026 : आज का पंचांग शुभ समय 9 अप्रैल 2026 (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Aaj Ka Panchang 9 April 2026 : ज्योतिष शास्त्र में पंचांग का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह दिनभर के शुभ-अशुभ समय और ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति की सटीक जानकारी देता है। आज 9 अप्रैल 2026, गुरुवार का पंचांग आपके लिए लेकर आया है चौघड़िया, राहु काल, दिशा शूल, तिथि, नक्षत्र और शुभ मुहूर्त की पूरी जानकारी। यदि आप आज कोई महत्वपूर्ण कार्य, यात्रा या शुभ शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं, तो यह पंचांग आपके लिए मार्गदर्शक साबित हो सकता है।

आज का पंचांग गुरुवार 9 अप्रैल, 2026 | Aaj Ka Panchang 9 April 2026

विक्रम संवत् - 2083
संवत्सर नाम – रौद्र
शक संवत् – 1948
हिजरी सन् – 1447
मु. मास – 20 सव्वाल
अयन – उत्तरायण
ऋतु – बसंत ऋतु
मास – वैशाख
पक्ष – कृष्ण

आज का चौघड़िया | Choghadiya today

चौघड़िया प्रकारसमय (From - To)उपयोग
शुभसूर्योदय – 07:47शुभ कार्य प्रारम्भ
चर10:55 – 12:28सामान्य/गतिशील कार्य
लाभ12:28 – 15:02लाभकारी कार्य
अमृत15:02 – 15:36अत्यंत शुभ कार्य
शुभ17:10 – सूर्यास्तशुभ कार्य प्रारम्भ

दिशा शूल - आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।
राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 1.30 से 3.00 तक रहेगा.
तिथि – सप्तमी तिथि रात्रि 9.20 तक होगी तदुपरान्त अष्ठमी तिथि होगी ।
नक्षत्र – मूल नक्षत्र दिन 8.48 तक रहेगा तदुपरान्त पूर्वाषाढा़ नक्षत्र होगा ।
योग – परिघ योग सायं 5.58 तक रहेगा तदुपरान्त शिव योग रहेगा ।
करण – विष्टि करण दिन 8.11 तक रहेगा तदुपरान्त बव करण रहेगा।
विशिष्ट योग – रवियोग प्रातः 8-48 तक
व्रत / दिवस विशेष – भद्रा दिन 8-11 तक, गुरु अर्जुनदेव जयंती (प्राचीन मत से), गंडमूल योग दिन 8-48 तक,
चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिनरात्रि धनु राशि में होगा ।

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि धनु होगी ।
आज दिन 8.48 तक जन्म लेने वाले बच्चों का मूल नक्षत्र होगा तदुपरान्त पूर्वाषाढा़ नक्षत्र होगा ।
आज जन्मे बच्चों का ताम्र पाद होगा ।
आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर भी, भू, धा, फा, ढ़ा पर रखे जा सकते हैं।

धनु राशि के स्वामी बृहस्पति होने से व्यक्ति ज्ञानी व समझदार होता हैं परंतु गुस्सा जल्दी करते हैं। हैं। इनमें विवेक, शक्ति और पराक्रम होता हैं। सौम्य शांत, सरल स्वभाव, धार्मिक प्रकृति, उदार हृदय, परोपकारी, संवेदनशील, करुणा, दया आदि भावनाओं से युक्त होते हैं।

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Akshaya Tritiya 2026

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Published on:

08 Apr 2026 12:40 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Panchang 9 April 2026 : आज का पंचांग 9 अप्रैल 2026: जानें शुभ चौघड़िया, राहु काल और दिन का पूरा ज्योतिषीय हाल

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