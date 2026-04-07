Garud Puran Niyam: मृतक की चीजें रखना या पहनना सही या गलत? गरुड़ पुराण में छिपा है इसका रहस्य

Garud Puran Niyam: जीवन और मृत्यु सृष्टि का अटल सत्य है, और हर व्यक्ति को एक दिन इस संसार से विदा लेना ही पड़ता है। अपने प्रियजन के जाने के बाद उनकी यादें और उनसे जुड़ी चीजें ही हमारे पास रह जाती हैं, जिनसे भावनात्मक जुड़ाव होना स्वाभाविक है। कई लोग मृतक के कपड़े, गहने या अन्य वस्तुओं को संभालकर रखते हैं या उनका उपयोग भी करते हैं। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन चीजों के उपयोग को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं। ऐसे में गरुड़ पुराण में वर्णित इन नियमों को जानना बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि अनजाने में कोई भूल न हो।