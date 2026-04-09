Shani-Budh Yuti 2026 : शनि-बुध की युति से चमकेगा इन 3 राशियों का भाग्य, 2026 में बरसेगी अपार कृपा

बड़ी परेशानियाँ अब कम होने लगती हैं। यह मर्करी और सैटर्न की जोड़ी आपको किसी भी रुके हुए या जरूरी काम को पूरा करने में मदद करेगी। आपके फाइनेंस स्टेबल रहेंगे, और घर पर चीजें ज्यादा अच्छी और ज्यादा सपोर्टिव लगने लगेंगी। आप किसी नए व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपके करियर को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। जैसे-जैसे यह सब होगा, लोग आप पर ध्यान देंगे। आपकी रेप्युटेशन बढ़ेगी, और आपको वह पहचान मिलेगी जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आप ज्यादा चार्म और प्यार से बात करेंगे, और इससे आपकी और भी ज्यादा सम्मान बढ़ेगा।