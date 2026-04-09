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Shani-Budh Yuti 2026 : शनि-बुध की युति से चमकेगा इन 3 राशियों का भाग्य, 2026 में बरसेगी अपार कृपा

Shani-Budh Yuti 2026 : 11 अप्रैल 2026 को बुध मीन राशि में प्रवेश कर शनि के साथ युति बनाएगा। जानिए वृषभ, तुला और मीन राशि वालों के लिए करियर, धन और जीवन में क्या बड़े बदलाव आएंगे।

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भारत

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Manoj Vashisth

Apr 09, 2026

Shani-Budh Yuti 2026

Shani-Budh Yuti 2026: Fortune to Shine for 3 Zodiac Signs as Blessings Overflow (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Shani-Budh Yuti 2026 : 11 अप्रैल को बुध मीन राशि में चला जाएगा, जहां शनि देव पहले से ही मौजूद है। 11 अप्रैल से 30 मई तक, ये दोनों ग्रह मीन राशि में एक अनोखी जोड़ी बनाएंगे। ज्योतिषियों का कहना है कि यह खास मौका अक्सर नहीं दिखता है और यह तीन राशियों को बड़ा फायदा पहुंचाता है। अगर आपकी राशि इस लिस्ट में है तो तैयार हो जाइए अगले कुछ हफ्तों तक अच्छी किस्मत और खुशियां आपकी तरफ आने वाली हैं।

वृषभ राशि

यह आपके करियर के लिए बहुत अच्छा समय है नए मौकों या नौकरी में बदलाव या प्रमोशन की उम्मीद की जा सकती है। आपको एक्स्ट्रा इनकम मिल सकती है, और आप आखिरकार अपने खर्च पर कंट्रोल कर पाएंगे, जिसका मतलब है कि आप असल में अपनी सेविंग्स को बढ़ते हुए देखेंगे। घरेलू मोर्चे पर, शादीशुदा जिंदगी शांतिपूर्ण रहेगी, और जल्द ही आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है।


Budh ka Rashiparivartan 11 to 30 April 2026

साभार : VS Astrology

अगर आप अपने बच्चों को लेकर परेशान थे, तो आखिरकार आपको गर्व महसूस होगा जब वे नए माइलस्टोन हासिल करेंगे। आपकी हेल्थ ठीक लग रही है, शायद कुछ समय में सबसे अच्छी। कुछ लीगल मामलों में फंसे हैं? वे जल्द ही सुलझ जाएंगे।

तुला राशि

जिंदगी अब बहुत आसान होने वाली है। जो प्रोजेक्ट्स धीरे चल रहे थे, उनमें तेजी आएगी। आपको अपने काम के बारे में अच्छी खबर मिल सकती है या शायद आपको कोई बेहतर नौकरी भी मिल जाए। बिज़नेस करने वाले तुला राशि वालों को मुनाफ़ा वापस मिल सकता है, खासकर अगर आपको पिछले इन्वेस्टमेंट से नुकसान हुआ है वे जल्द ही कवर हो जाएंगे।

फाइनेंशियली, चीजें तेजी से बेहतर होती दिख रही हैं। फैमिली लाइफ़ स्मूद लग रही है, और आपकी हेल्थ आखिरकार स्टेबल हो रही है। अगर आपने हाल ही में डॉक्टरों या दवाइयों पर बहुत खर्च किया है, तो आप आखिरकार राहत की सांस ले सकते हैं वे चिंताएं कम हो जाएंगी।

मीन राशि

बड़ी परेशानियाँ अब कम होने लगती हैं। यह मर्करी और सैटर्न की जोड़ी आपको किसी भी रुके हुए या जरूरी काम को पूरा करने में मदद करेगी। आपके फाइनेंस स्टेबल रहेंगे, और घर पर चीजें ज्यादा अच्छी और ज्यादा सपोर्टिव लगने लगेंगी। आप किसी नए व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपके करियर को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। जैसे-जैसे यह सब होगा, लोग आप पर ध्यान देंगे। आपकी रेप्युटेशन बढ़ेगी, और आपको वह पहचान मिलेगी जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आप ज्यादा चार्म और प्यार से बात करेंगे, और इससे आपकी और भी ज्यादा सम्मान बढ़ेगा।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Grah Gochar

Published on:

09 Apr 2026 10:57 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Shani-Budh Yuti 2026 : शनि-बुध की युति से चमकेगा इन 3 राशियों का भाग्य, 2026 में बरसेगी अपार कृपा

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