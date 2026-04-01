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Aaj Ka Rashifal : मेष, वृषभ, मिथुन वालों के लिए बड़ा संकेत, जानें सभी राशियों का आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 12 April 2026 :आज का राशिफल जानें (Aaj Ka Rashifal): मेष, वृषभ, मिथुन से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों का दैनिक भविष्यफल, करियर, व्यापार, धन, परिवार और स्वास्थ्य से जुड़ी पूरी जानकारी पढ़ें।

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भारत

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Manoj Vashisth

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Anish Vyas

Apr 11, 2026

Aaj Ka Rashifal 12 April 2026, आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 12 April 2026 : आज का राशिफल (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Aaj Ka Rashifal 12 April 2026 : आज का राशिफल आपके दिन की शुरुआत को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल के आधार पर तैयार किया गया यह राशिफल आपको करियर, व्यापार, धन, परिवार और स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत देता है। आज हम आपको मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफल बता रहे हैं, जिससे आप अपने दिन की बेहतर योजना बना सकें और आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रह सकें।

यदि आप जानना चाहते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, कौन से कार्य आपके लिए लाभदायक होंगे और किन बातों से आपको सावधान रहना चाहिए, तो भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास का पूरा राशिफल जरूर पढ़ें।

आज का राशिफल मेष राशि | Today Horoscope Mesh Rashi

आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स का दिन राहत भरा होगा नया शेड्यूल बनाने का भी विचार कर सकते हैं। फोन का इस्तेमाल कम से कम करें। पैसों के मामलों में लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचना चाहिए। किसी को उधार पैसा देने में सोच-विचार करना बेहतर रहेगा। जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने का प्लान कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो जल्द ही उसका समाधान आपको मिल जायेगा। माता-पिता का आशीर्वाद लेने से आपके सभी काम बन जायेंगे।

आज का राशिफल वृषभ राशि | Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rash

आज आपका दिन आपके अनुकूल रहेगा। आपकी योजनाओं के अनुसार, सभी काम होने से आपका मन काम में लगा रहेगा। सामाजिक कामों में आपकी रूचि बढ़ सकती है। आपको अपने जीवनसाथी से काम में पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापार में साझेदारी से आपको लाभ हो सकता है। आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। परिवार में सदस्यों के साथ संबंधों में सुधार होगा, जिससे आपके रिश्तों में मधुरता बरकरार रहेगी। संतान की ओर सेसुख मिल सकता है। कोई गोपनीय बात आपको पता चल सकती है। दोस्तों के साथ समय बीत सकता है।

आज का राशिफल मिथुन राशि | Today Horoscope Mithun Rashi

आपका दिन मिला-जुला रहेगा। एकाग्र मन से किया गया काम लाभदायक साबित होगा। लवमेट के लिए आज का दिन बढ़िया है। साथ ही किसी अच्छे रेस्टोरेन्ट में भी जा सकते हैं। किसी जिम्मेदारी को अनदेखा करने से आपको बचना चाहिए। आपका सेहत ठीक-ठाक रहेगा। आप कम से कम समय में काम निपटाने की कोशिश करेंगे। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों से मदद मिल सकती है। अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभायेंगे। जो लोग रियल स्टेट का बिजनेस कर रहे हैं वो लोग नया हाउसिंग प्रोजेक्ट लांच कर सकते हैं।

आज का राशिफल कर्क राशि | Aaj Ka Rashifal kark Rashi

आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा। आप परिवार वालों के साथ समय बितायेंगें साथ ही जीवनसाथी के साथ आपकी लंबी बातचीत हो सकती है, इससे आपके रिश्ते बेहतर होंगे। दोस्तों के साथ घर पर ही मूवी देखने का प्लानिंग कर सकते हैं। आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जिससे आपको भविष्य में फायदा हो सकता है। किसी खास काम में आपको सफलता मिल सकती है। आपके मन में नए-नए विचार आ सकते हैं। जीवन में माता-पिता का सहयोग मिलता रहेगा।

आज का राशिफल सिंह राशि | Today Horoscope Singh Rashi

आपके दिन की शुरुआत आपके अनुकूल होने वाली है। अगर किसी बिजनेस ट्रिप के लिये आप बाहर जा रहे हैं, तो घर के बड़े-बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर जाएं। आपका काम सफल होगा। आज आपके जीवनसाथी को तरक्की का अच्छा अवसर मिलेगा। कोरियर का बिज़नस कर रहे कारोबारियों का आज फायदा होगा। मेहनत और लग्न देखकर आज आपके जूनियर आपसे कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे।

आज का राशिफल कन्या राशि | Aaj Ka Rashifal Kanya Rashi

आपका दिन उत्साह से भरा रहने वाला है। बिजनेस के क्षेत्र में आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। शत्रु पक्ष आज आपसे दूरियां बनाकर रहेंगे। जो लोग लकड़ी के व्यापार से जुड़े हैं, आज उनको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा। राइटर आज कोई नई स्टोरी लिख सकते हैं जिसे लोगों द्वारा खूब पसंद किया जायेगा। पारिवार में नए सदस्य के जुड़ने से सभी लोग बहुत खुश होंगे। इस राशि के जो लोग पेंटिंग्स बनाने का काम करते हैं उनकी कोई पेंटिंग बड़े एक्सिबिसन में लगाई जा सकती है जहां लोगों द्वारा खूब सराहा जायेगा।

आज का राशिफल तुला राशि | Aaj Ka Rashifal Tula Rashi

आपका दिन अच्छे मूड से शुरू होने वाला है। आज माता-पिता की नाराजगी आपसे ख़त्म होगी। राजनीति व सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन फेवरेबल रहेगा। महिलाओं के लिए दिन शानदार रहेगा। बिजनेस मै आज कोई जरुरी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। आज किसी से लिए ऋण से छुटकारा मिलेगा, आपकी टेंशन ख़त्म होंगी। आज आप किसी अच्छी जगह घूमने जा सकते। सिर दर्द की समस्या से आज राहत मिलेगी। कुल मिलाकर आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा।

आज का राशिफल वृश्चिक राशि | Today Horoscope Vrishchik Rashi

आपका दिन बेहतर रहेगा। आपकी पहले से चली आ रही समस्याओं का समाधान निकल सकता है, जिससे आपके मन में ख़ुशी रहेगी। परिवार में धार्मिक काम की योजना बन सकती है। आप अपने जीवन में कुछ अच्छे बदलाव करने की कोशिश करेंगे। आप लंबे समय तक स्वस्थ रहें इसके लिए आपको अच्छी डाइट लेनी चाहिए। आपके व्यवहार में कुछ अच्छे बदलाव आने से आपके कुछ नए दोस्त बन सकते हैं। आपको दूसरों की मदद करने का मौका मिल सकता है, जिससे आपको भी फायदा होगा।

आज का राशिफल धनु राशि | Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashi

आपका दिन मिला-जुला रहेगा। आपका ध्यान काम को पूरा करने में लगा रह सकता है। किस्मत का साथ मिलने में परेशानी आ सकती है। ऑफिस में किसी काम को लेकर थोड़ा विचार-विमर्श करना पड़ सकता है, शत्रुपक्ष आपकी योजनाओं से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। इस राशि के जो लोग बड़ी कंपनियों में काम करते हैं ,उनके लिए आज का दिन बेहद खास है। जीवन में चल रही सभी परेशानियां जल्द दूर होगी। इस राशि की जो हाउस वाइफ अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, उनके लिए आज अच्छे योग बन रहे हैं।

आज का राशिफल मकर राशि | Aaj Ka Rashifal Makar Rashi

आपका दिन फेवरेबल रहेगा। अपने बिजनेस को बढ़ाने केलिये आपको नये अवसर मिलेंगे। उधार दिया हुआ पैसा अचानक ही वापस मिल सकता है। व्यापार में किसी व्यक्ति से फायदा मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। आपका उत्साह भी बढ़ेगा। भाई-बहनों से आपको पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा। घर में कोई फंक्शन होने से आपके शेड्यूल में बदलाव आ सकता है। पहले से शुरू किये गये ज्यादातर काम आज पूरे होंगे। धन लाभ के नए अवसर मिलेंगे।

आज का राशिफल कुंभ राशि | Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi

आपका दिन उत्तम रहेगा। आज आप किसी बात को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे। परिवार वालों के साथ बाहर मूवी का प्लान बन सकता है। दोस्तों की बर्थडे पार्टी मे जा सकते है। जहाँ बाकी दोस्तों के साथ इंज्वाय करने का मौका मिलेगा। कोई नई स्किल सीख सकते है जिसका लाभ आपको भविष्य में जरूर मिलेगा। मार्केट में लांच नई कार को आप खरीदने का मन बना सकते हैं। आज आप आर्थिक मामलो मे किसी एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं।

आज का राशिफल मीन राशि | Aaj Ka Rashifal Meen Rashi

आप का दिन नई उमंगो के साथ शुरू होने वाला है। आपके अच्छे विचार सोसाइटी में अलग पहचान बनाने में मदद करेंगे। घर पर फ्लोवर डेकोरेशन का काम भी करवा सकते हैं। कांट्रेक्टर के लिए आज का दिन धनलाभ देने वाला है। मौसम के बदलने से आज बेचैनी थोड़ी बढ़ सकती है। खूब पानी पीए लाभ होगा। आज अपने डेली रूटीन में आप कुछ बदलाव कर सकते हैं। किसी काम को करने का नया तरीका बिज़नस मे फायदा करा सकता हैं।

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Updated on:

11 Apr 2026 10:48 pm

Published on:

11 Apr 2026 10:27 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal : मेष, वृषभ, मिथुन वालों के लिए बड़ा संकेत, जानें सभी राशियों का आज का राशिफल

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