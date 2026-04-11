Panchang 12 April 2026 : आज का दिन कैसा रहेगा? देखें 12 अप्रैल का पंचांग, चौघड़िया और शुभ-अशुभ समय

आज दिन में चर का चौघड़िया 7.45 से 9.19 तक रहेगा, लाभ व अमृत के चौघड़िये क्रमशः 9.19 से 12.28 तक रहेंगे. शुभ का चौघड़िया 2.02 से 3.36 तक रहेगा. इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

दिशा शूल - आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए आज पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

उपाय -यदि पश्चिम दिशा में यात्रा करना आज आवश्यक हो और टालना संभव ना हो तो यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व शुद्ध घी अथवा शिखरन या खीर खाकर, जल से भरे कलश का शगुन लेकर यात्रा प्रारंभ करें।

राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 4.30 से 6.00 तक

उपाय - राहु काल में शुभ कार्यों का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि कार्य को टाला जाना संभव ना हो तो मिष्ठान्न का सेवन करके ही कार्य प्रारंभ करें। इससे राहुकाल का दुष्प्रभाव कम होगा।

तिथि – दशमी तिथि रात्रि 3.17 तक होगी तदुपरान्त एकादशी तिथि होगी ।

नक्षत्र – श्रवण नक्षत्र दिन 3.14 तक रहेगा तदुपरान्त धनिष्ठा नक्षत्र होगा ।

योग – साध्य योग सायं 6.16 तक रहेगा तदुपरान्त शुभ योग रहेगा ।

करण – वणिज करण दिन 12.57 तक रहेगा तदुपरान्त विष्टि करण रहेगा।