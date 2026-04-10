Saptahik Rashifal 12 To 18 April 2026 : साप्ताहिक राशिफल 12–18 अप्रैल : 14 अप्रैल से बड़ा ग्रह परिवर्तन, इन 5 राशियों को मिल सकता है बड़ा लाभ

Saptahik Rashifal 12 To 18 April 2026 : 12 से 18 अप्रैल 2026 का यह सप्ताह ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है। इस दौरान सूर्यदेव का मेष राशि में प्रवेश ऊर्जा, आत्मविश्वास और नई शुरुआत का संकेत देगा। वहीं चंद्रमा का कुंभ, मीन और मेष राशि में गोचर आपके विचारों, भावनाओं और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करेगा। इसके साथ ही चतुर्ग्रही, नवपंचम और शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण कुछ राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोल सकता है। भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से आइए जानते हैं मेष से कन्या तक सभी राशियों के लिए यह सप्ताह क्या संदेश लेकर आया है।