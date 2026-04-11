Tarot Horoscope Today: 12 अप्रैल को मेष और कन्या राशि में बढ़ेगा दबाव, रिश्तों में आ सकती है खटास और सेहत भी दे सकती है साथ छोड़

Tarot Horoscope Today: ग्रह गोचर के बीच आज का दिन कई राशियों के लिए उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, आज कुछ राशियों को मानसिक तनाव, रिश्तों में गलतफहमियां और सेहत से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खासतौर पर मेष और कन्या राशि के जातकों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। दिनभर के फैसलों में जल्दबाजी से बचना और संयम बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। वहीं कुछ राशियों को छोटे-छोटे लाभ के अवसर भी मिल सकते हैं, लेकिन सोच-समझकर कदम उठाना ही समझदारी होगी।