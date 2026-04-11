Budh Gochar 2026: आज 11 अप्रैल से अगले 20 दिन भारी, इन 7 राशियों को करियर, रिश्तों और पैसों में झेलनी पड़ सकती है परेशानी

Budh Gochar 2026: ज्योतिष के अनुसार 11 अप्रैल 2026 से बुध ग्रह मीन राशि में प्रवेश कर रहा है, जो इसकी कमजोर स्थिति मानी जाती है। बुध को बुद्धि, तर्क, संवाद और व्यापार का कारक माना जाता है, इसलिए इसका यह गोचर कई लोगों के जीवन में उलझनें बढ़ा सकता है। इस दौरान निर्णय लेने में भ्रम, कम्युनिकेशन में गलतफहमियां और पैसों से जुड़े मामलों में चूक होने की संभावना बढ़ जाती है। खासतौर पर करियर और रिश्तों में तनाव का असर साफ देखने को मिल सकता है। ज्योतिषाचार्य शैलेश पांडेय के अनुसार, अगले 20 दिन 7 राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है।