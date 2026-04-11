Vastu Tips For Home Garden: नए घर में गार्डन बनाते वक्त न करें ये गलतियां, जानें पौधों के वास्तु टिप्स

Vastu Tips For Home Garden: आजकल घर की सुंदरता और पॉजिटिव माहौल बढ़ाने के लिए लोग बालकनी, छत या आंगन में पेड़-पौधे जरूर लगाते हैं। हरियाली न सिर्फ घर को आकर्षक बनाती है, बल्कि मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी देती है। हालांकि, वास्तु शास्त्र के अनुसार पौधे लगाने के भी कुछ खास नियम होते हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी माना गया है। गलत दिशा या अनुचित स्थान पर पौधे लगाने से नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में अगर आप नया घर बना रहे हैं या गार्डन तैयार कर रहे हैं, तो वास्तु नियमों को जानना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है।