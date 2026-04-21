अक्षय तृतीया पारणा के साथ ही दान-पुण्य का भी शुभ दिन

श्वेताम्बर स्थानकवासी बावीस संप्रदाय जैन संघ ट्रस्ट के तत्वावधान में शिवाजीनगर स्थित गणेशबाग में आयोजित दो दिवसीय अक्षय तृतीया पारणा महोत्सव के दूसरे दिन डॉ. समकित मुनि ने इच्छाओं के निरोध को सबसे बड़ा तप बताया। मुनि ने कहा कि परमात्मा ने स्वयं 13 महीने का तप कर अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाया था। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगाने की प्रेरणा दी और कहा कि अक्षय तृतीया का दिन केवल पारणा करने का ही नहीं, बल्कि दान-पुण्य के शुभारंभ का भी महान दिन है। ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए उन्होंने बताया कि इसी दिन से दान की परंपरा शुरू हुई थी और श्रेयांश कुमार संसार के पहले दानदाता बने थे।डॉ. समकित मुनि ने दान की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस शुभ दिन किया गया दान कई गुना होकर वापस लौटता है, बशर्ते दान देने के लिए व्यक्ति का तन, मन, वचन और धन पवित्र हो। उन्होंने जीवन दर्शन समझाते हुए कहा कि अभावों के बीच भी प्रसन्नतापूर्वक जिया जा सकता है, जिसके लिए आंतरिक संतोष अनिवार्य है। जब मन किसी वस्तु को पाने की लालसा में अशांत हो, तब आत्मचिंतन करना चाहिए और अपने भीतर छिपे सुख को पहचानना चाहिए। साथ ही उन्होंने श्रमण संघ के 75वें वर्ष में प्रवेश करने और गणेशबाबा द्वारा किए गए जीवदया के कार्यों की भी सराहना की।