Satyanarayan Katha: हर शुभ कार्य से पहले क्यों कराई जाती है सत्यनारायण कथा? जानिए कारण

Satyanarayan Katha Ka Mahatva: सनातन धर्म में सत्यनारायण कथा को शुभ कार्यों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। नया घर, विवाह, जन्मदिन या किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि के बाद यह पूजा कराई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह कथा (Satyanarayan Katha) व्यक्ति को सत्य, विनम्रता और कृतज्ञता का संदेश देती है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है।