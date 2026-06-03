Depression और Anxiety में कैसे मदद करती है भगवद्गीता? जानिए श्रीकृष्ण का संदेश

Bhagavad Gita for Anxiety and Depression: आज की इस अंधी दौड़, करियर के दबाव और टूटते रिश्तों के बीच एक महामारी बेहद खामोशी से पैर पसार रही है। इसे हम डिप्रेशन, एंग्जायटी या मानसिक तनाव कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, वर्ष 2019 में दुनिया भर में लगभग 28 करोड़ (280 मिलियन) लोग डिप्रेशन से प्रभावित थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब इंसान की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और दिमाग नकारात्मक विचारों का घर बन जाता है, तब 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में गूंजी भगवान श्रीकृष्ण की आवाज आज भी एक बेहतरीन साइकियाट्रिस्ट की तरह काम करती है।