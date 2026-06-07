Peepal Tree Worship: पीपल में होता है त्रिदेवों का वास, सूर्योदय से पहले पूजा क्यों मानी गई निषिद्ध, जानिए पूजा नियम

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पीपल का पेड़ केवल एक वनस्पति नहीं, बल्कि साक्षात देवों का भूतल पर वास है। पद्म पुराण और श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं उद्घोष किया है "अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम्" अर्थात् समस्त वृक्षों में मैं पीपल हूं। इसके मूल (जड़) में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, मध्य (तने) में जगतपालक विष्णु और अग्रभाग व शाखाओं पर देवाधिदेव महादेव का निवास होता है। केवल यही नहीं, इसकी पत्तियों में श्रीहरि और फलों में समस्त तैंतीस कोटि देवताओं की शक्ति समाहित मानी गई है। यही कारण है कि इस महावृक्ष की विधि-विधान से सेवा करने वाले परिवार पर तीनों लोकों के स्वामियों की असीम अनुकंपा बनी रहती है।