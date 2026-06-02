Shani Pradosh Vrat 2026: शिव साधना से दूर हो सकता है शनि का प्रतिकूल प्रभाव, इस विधि से करें पूजन

ज्योतिष में शनि देव को कर्मफलदाता कहा गया है, तो अच्छे काम और सेवा पर ध्यान दें। शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीया जलाएं। अगर मंदिर न जा पाएं, तो पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जला दें। “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र कम से कम 27 बार बोलें। जरूरतमंदों को काले कपड़े, काला तिल, उड़द दाल, जूते या खाना बांटें। शनिवार का व्रत रखने वाले गहरे या काले रंग के कपड़े पहन सकते हैं।