तपस्वियों ने किया कर्मों का क्षय, बढ़ाया जिनशासन का गौरव 

समिति के चेयरमैन रमेशचंद सियाल ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि लगभग 380 वर्षीतप आराधकों एवं महोत्सव में सम्मिलित होने वाले 7000 से अधिक श्रद्धालुओं ने समागम कर समिति का गौरव बढ़ाया है। जे. के. महावीरचंद चोरड़िया ने आचार्य पार्श्वचंद्र एवं साधु साध्वी समणीवृंद के साथ ही कार्यक्रम के संपूर्ण लाभार्थी एवं समस्त कार्यकर्ताओं तथा महोत्सव आयोजन में सह चेयरमैन मीठालाल लोढ़ा, राजेन्द्रकुमार नाहर के सुन्दर मार्गदर्शन हेतु आभार व्यक्त किया। आचार्य से अनेक वर्षों से वर्षीतप आराधक जय धुरंधरमुनि, नौ वर्षीतप आराधिका समणी प्रमुखा डॉ. श्रीनिधि ने दसवें वर्षीतप, समणी डॉ. सुगमनिधि ने तीसरे वर्षीतप एवं अनेक वर्षीतप आराधकों ने आगामी वर्षीतप आराधना हेतु प्रत्याख्यान ग्रहण किए।इस अवसर पर समिति के सह चेयरमैन मीठालाल लोढ़ा एवं समिति सदस्य रेवंतमल नाहर, पदमचंद रातड़िया, महावीरचंद श्रीश्रीमाल, महेंद्र चोरड़िया, कोमलचंद धोका, रोशनलाल नाहर, रमेशकुमार गुगलिया, उत्तमचंद कोठारी, महेंद्र कुमार मेहता, भंवरीलाल चोरड़िया, प्रकाशचंद टोडरवाल, पन्नालाल कोठारी, गुलाबचंद पगारिया, किशोरकुमार कर्नावट, महावीरचंद लुंकड़ के साथ ही कार्यकर्ताओं की विशेष सराहनीय सेवाएं रहीं। जे.पी. पी. अहिंसा रिसर्च फाउंडेशन को तपस्वियों के एकांतर पारणा हेतु निःशुल्क स्थल उपलब्ध कराने के लिए समिति की ओर से विशेष धन्यवाद दिया गया।