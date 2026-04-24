Saptahik Rashifal 26 April to 2 May 2026 : साप्ताहिक राशिफल : 26 अप्रैल से 2 मई तक इन राशियों को होगा बड़ा फायदा

Saptahik Rashifal 26 April to 2 May 2026 : 26 अप्रैल से 2 मई 2026 का यह साप्ताहिक राशिफल आपके जीवन के हर पहलू करियर, धन, स्वास्थ्य और प्रेम पर गहराई से प्रकाश डालता है। इस सप्ताह ग्रहों की चाल में होने वाले महत्वपूर्ण बदलाव आपके निर्णयों, रिश्तों और कार्यक्षेत्र पर असर डाल सकते हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि तक सभी राशियों के लिए यह सप्ताह अलग-अलग अवसर और चुनौतियां लेकर आया है। जहां कुछ राशियों को करियर में उन्नति और आर्थिक लाभ के संकेत मिल रहे हैं, वहीं कुछ को सावधानी और धैर्य से काम लेने की जरूरत होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस सप्ताह आपके सितारे क्या संकेत दे रहे हैं और कैसे आप सही निर्णय लेकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, तो पढ़ें एस्ट्रोलॉजर डॉ अनीष व्यास का यह साप्ताहिक राशिफल।