Budh Gochar April End 2026: अप्रैल के अंत में बड़ा ज्योतिषीय बदलाव: मीन से मेष में बुध का गोचर, मेष, मिथुन समेत इन राशियों की बदलेगी किस्मत

Budh Gochar April End 2026: अप्रैल के अंत में बुध ग्रह का बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जो कई राशियों के जीवन में अहम बदलाव ला सकता है। 30 अप्रैल 2026 को बुध मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे बुद्धि, करियर और धन से जुड़े मामलों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। मेष, मिथुन समेत कुछ राशियों के लिए यह गोचर खासतौर पर लाभदायक साबित हो सकता है। इस दौरान नए अवसर, बेहतर निर्णय क्षमता और आर्थिक मजबूती के संकेत मिल रहे हैं। आइए जानते हैं किन 5 राशियों की किस्मत इस गोचर से चमकने वाली है।