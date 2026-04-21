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Budh Gochar April End 2026: अप्रैल के अंत में बड़ा ज्योतिषीय बदलाव: मीन से मेष में बुध का गोचर, मेष, मिथुन समेत इन राशियों की बदलेगी किस्मत

Budh Gochar 2026: 30 अप्रैल 2026 को बुध मीन से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जिसका असर बुद्धि, करियर और धन पर पड़ेगा।इस गोचर से 5 राशियों को विशेष लाभ मिलेगा और मई में इनके लिए कमाई व सफलता के नए रास्ते खुलेंगे।

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 21, 2026

Mercury Transit 2026, Budh Gochar Impact,

बुध गोचर से मई में इन राशियों की लगेगी लॉटरी|Chatgpt

Budh Gochar April End 2026: अप्रैल के अंत में बुध ग्रह का बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जो कई राशियों के जीवन में अहम बदलाव ला सकता है। 30 अप्रैल 2026 को बुध मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे बुद्धि, करियर और धन से जुड़े मामलों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। मेष, मिथुन समेत कुछ राशियों के लिए यह गोचर खासतौर पर लाभदायक साबित हो सकता है। इस दौरान नए अवसर, बेहतर निर्णय क्षमता और आर्थिक मजबूती के संकेत मिल रहे हैं। आइए जानते हैं किन 5 राशियों की किस्मत इस गोचर से चमकने वाली है।

मेष राशि-आत्मविश्वास और अवसरों का समय

बुध का यह गोचर मेष राशि वालों के लिए खास लाभकारी रहेगा क्योंकि यह आपकी ही राशि में हो रहा है। इस दौरान आपकी सोचने और समझने की क्षमता तेज होगी। आप तेजी से निर्णय ले पाएंगे और करियर में नए अवसर सामने आएंगे। लोगों पर आपकी बातों का प्रभाव पड़ेगा, जिससे प्रोफेशनल जीवन में तरक्की के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और परिवार में संवाद बेहतर होगा।

मिथुन राशि- आय और सफलता में वृद्धि

मिथुन राशि के स्वामी बुध का यह परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं और लंबे समय से रुके काम पूरे होंगे। नौकरी और व्यापार दोनों में लाभ के योग हैं। मानसिक संतुलन बना रहेगा और आप नए निवेश या योजनाओं में सफलता पा सकते हैं। दोस्तों और परिवार का सहयोग भी इस समय आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा।

सिंह राशि- भाग्य का साथ मिलेगा

सिंह राशि के लिए यह गोचर भाग्य को मजबूत करने वाला साबित होगा। नई योजनाओं में सफलता मिलेगी और यात्रा के अवसर बन सकते हैं। शिक्षा और करियर में प्रगति के संकेत हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा और रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। सामाजिक दायरा बढ़ेगा, जिससे नए अवसर मिल सकते हैं।

तुला राशि- रिश्तों में सुधार और लाभ

तुला राशि के लिए बुध का यह गोचर रिश्तों और साझेदारी के क्षेत्र में शुभ संकेत दे रहा है। दांपत्य जीवन में सुधार होगा और बिज़नेस पार्टनरशिप में लाभ मिल सकता है। आपकी संवाद शैली प्रभावी रहेगी, जिससे सामाजिक छवि बेहतर बनेगी। पुराने विवाद सुलझ सकते हैं और आर्थिक लाभ के योग भी बन रहे हैं।

मकर राशि- स्थिरता और मानसिक शांति

मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर स्थिरता और संतुलन लेकर आएगा। परिवार से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है और संपत्ति या वाहन से लाभ के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मानसिक शांति बनी रहेगी, जिससे आप भविष्य की योजनाओं पर बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे।

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राशिफल 2026

Published on:

21 Apr 2026 09:46 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Budh Gochar April End 2026: अप्रैल के अंत में बड़ा ज्योतिषीय बदलाव: मीन से मेष में बुध का गोचर, मेष, मिथुन समेत इन राशियों की बदलेगी किस्मत

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