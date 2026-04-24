Panchang : आज का पंचांग 25 अप्रैल 2026: शुभ मुहूर्त, राहुकाल, चौघड़िया और राशिफल

दिशा शूल - आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए आज पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 9.00 से 10.30 तक

तिथि – नवमी तिथि सायं 6.28 तक होगी तदुपरान्त दशमी तिथि होगी ।

नक्षत्र – अश्लेषा नक्षत्र रात्रि 8.05 तक होगा तदुपरान्त मघा नक्षत्र होगा ।

योग – गंड योग रात्रि 11.43 तक रहेगा तदुपरान्त वृद्धि योग रहेगा ।

करण – बालव करण प्रातः 6.55 तक रहेगा तदुपरान्त कौलव करण रहेगा।

विशिष्ट योग – महापात योग रात्रि 10-55 से रात्रि 3-05 तक, रवियोग संपूर्ण दिनरात्रि, ज्वालामुखी योग सायं 6-28 से रात्रि 8-05 तक

व्रत / दिवस विशेष – श्री हरि जयंती, जानकी नवमी (स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त), विवाह मुहूर्त्त मघा में, गंडमूल संपूर्ण दिनरात्रि,

चन्द्रमा – आज रात्रि 8.05 तक कर्क राशि में होगा तदुपरान्त सिंह राशि में प्रवेश होगा ।