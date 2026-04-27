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Mangal Nakshatra Parivartan 2026: 29 मई से बदलेगा भाग्य, भरणी नक्षत्र में मंगल का गोचर, 4 राशियों की इनकम और करियर में जबरदस्त उछाल

Mars Transit in Bharani Nakshatra: 29 मई 2026 से मंगल का भरणी नक्षत्र में प्रवेश ज्योतिषीय दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। इसका स्वामी शुक्र और अधिष्ठाता यमराज हैं, जो जीवन में संतुलन और कर्मों के परिणाम को दर्शाते हैं।

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 27, 2026

Mangal Nakshatra

शुक्र के भरणी नक्षत्र में मंगल का धमाकेदार प्रवेश|Chatgpt

Mangal Nakshatra Parivartan 2026 in May End: 29 मई 2026 से ग्रहों की चाल में एक अहम बदलाव देखने को मिलेगा, जब मंगल भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा। ज्योतिष के अनुसार भरणी नक्षत्र शुक्र ग्रह के प्रभाव में आता है, ऐसे में मंगल और शुक्र की यह युति विशेष परिणाम देने वाली मानी जा रही है। यह गोचर न केवल ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ाएगा, बल्कि कई राशियों के लिए आर्थिक प्रगति के नए रास्ते भी खोल सकता है। खासतौर पर 4 राशियों के जातकों के लिए यह समय करियर ग्रोथ और इनकम में जबरदस्त उछाल लेकर आ सकता है। आइए जानते हैं इस मंगल गोचर का किन राशियों पर सबसे ज्यादा शुभ प्रभाव पड़ेगा।

Bharani Nakshatra Mangal Gochar : भरणी नक्षत्र का प्रभाव

भरणी नक्षत्र में जन्मे या इससे प्रभावित लोग आमतौर पर साहसी, दृढ़ निश्चयी और रचनात्मक होते हैं। यह नक्षत्र व्यक्ति को चुनौतियों से लड़ना सिखाता है और संघर्ष के बाद सफलता दिलाता है। मंगल के इस नक्षत्र में आने से ऊर्जा और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि देखने को मिल सकती है।

Mangal In Bharani Nakshatra Effect On Rashi: भरणी में मंगल, राशियों को तगड़ा लाभ

मेष राशि- आत्मविश्वास और नए अवसर

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय सकारात्मक रहेगा। कार्यक्षेत्र में आ रही रुकावटें धीरे-धीरे दूर होंगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा और बड़े निर्णय लेने में स्पष्टता आएगी। पारिवारिक सहयोग मिलेगा और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी लाभ संभव है।

तुला राशि- आर्थिक मजबूती

तुला राशि वालों के लिए यह गोचर आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं और करियर में स्थिरता आएगी। शिक्षा या प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। साथ ही, स्वभाव में संतुलन और धैर्य भी बढ़ेगा।

वृश्चिक राशि- सफलता और सम्मान

वृश्चिक राशि के लिए यह समय उपलब्धियों से भरा हो सकता है। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे और समाज में सम्मान बढ़ेगा। आर्थिक रूप से सुधार होगा और स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

धनु राशि- सकारात्मक बदलाव

धनु राशि के जातकों के जीवन में यह गोचर नई उम्मीदें लेकर आएगा। पुरानी समस्याओं का समाधान निकल सकता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और बड़े आर्थिक फैसले लेने का समय अनुकूल रहेगा। जीवन में सुख-सुविधाओं का विस्तार भी संभव है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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राशिफल 2026

Published on:

27 Apr 2026 09:53 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Mangal Nakshatra Parivartan 2026: 29 मई से बदलेगा भाग्य, भरणी नक्षत्र में मंगल का गोचर, 4 राशियों की इनकम और करियर में जबरदस्त उछाल

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