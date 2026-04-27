Mangal Nakshatra Parivartan 2026: 29 मई से बदलेगा भाग्य, भरणी नक्षत्र में मंगल का गोचर, 4 राशियों की इनकम और करियर में जबरदस्त उछाल

Mangal Nakshatra Parivartan 2026 in May End: 29 मई 2026 से ग्रहों की चाल में एक अहम बदलाव देखने को मिलेगा, जब मंगल भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा। ज्योतिष के अनुसार भरणी नक्षत्र शुक्र ग्रह के प्रभाव में आता है, ऐसे में मंगल और शुक्र की यह युति विशेष परिणाम देने वाली मानी जा रही है। यह गोचर न केवल ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ाएगा, बल्कि कई राशियों के लिए आर्थिक प्रगति के नए रास्ते भी खोल सकता है। खासतौर पर 4 राशियों के जातकों के लिए यह समय करियर ग्रोथ और इनकम में जबरदस्त उछाल लेकर आ सकता है। आइए जानते हैं इस मंगल गोचर का किन राशियों पर सबसे ज्यादा शुभ प्रभाव पड़ेगा।