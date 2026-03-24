Shukra Rashi Parivartan 2026: 19 अप्रैल को शुक्र का वृषभ में प्रवेश, वृषभ, मिथुन और कन्या राशि के जीवन में आ सकते हैं बड़े सकारात्मक बदलाव

Shukra Rashi Parivartan 2026: शुक्र गोचर (Venus Transit April 2026)का ज्योतिष में विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि शुक्र ग्रह सुख, वैभव और प्रेम का कारक होता है। 19 अप्रैल को दोपहर 03:51 बजे शुक्र अपनी ही राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे और 14 मई तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे। इस दौरान मालव्य राजयोग का निर्माण होगा, जो पंच महापुरुष योगों में से एक माना जाता है और बेहद शुभ फल देता है। इस गोचर का प्रभाव खासतौर पर वृषभ, मिथुन और कन्या राशि के जातकों पर सकारात्मक रूप से देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं इस दौरान किन राशियों को धन, करियर और जीवन में बड़े लाभ मिल सकते हैं।