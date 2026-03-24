Budh Mangal Yuti: मीन राशि में बुध-मंगल की युति से चमकेगी किस्मत, वृष, मिथुन और धनु राशियों को मिलेंगे सुनहरे मौके

बुध-मंगल युति 2026: 11 अप्रैल से बदलेगा ग्रहों का खेल|फोटो सोर्स- Freepik
Budh Mangal Yuti: वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की युति का विशेष महत्व होता है, जो सभी राशियों पर अलग-अलग प्रभाव डालती है।आने वाले समय में मीन राशि में बुध और मंगल की खास युति बनने जा रही है, जिसे काफी प्रभावशाली माना जा रहा है।पंचांग के अनुसार 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 11 अप्रैल को बुध भी वहीं आ जाएंगे।इस तरह दोनों ग्रहों का संयोग कुछ राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोल सकता है।खासतौर पर वृष, मिथुन और धनु राशि के जातकों को इस युति से करियर, धन और सफलता के बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं।
इस युति के दौरान व्यक्ति के भीतर काम करने की ऊर्जा बढ़ती है और सोचने का तरीका भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। जो लोग लंबे समय से किसी योजना पर काम करने की सोच रहे थे, उनके लिए यह समय उसे अमल में लाने का हो सकता है। हालांकि, इस दौरान जल्दबाजी से बचना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि मंगल का प्रभाव कभी-कभी आवेग भी बढ़ा सकता है।
वृष राशि के जातकों के लिए यह संयोग आर्थिक रूप से सकारात्मक परिणाम दे सकता है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं, जिससे उनकी छवि मजबूत होगी। वरिष्ठों का सहयोग भी मिलने की संभावना है। व्यापार करने वालों के लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं और आय में वृद्धि हो सकती है। लेकिन निवेश से पहले हर पहलू पर ध्यान देना जरूरी रहेगा, ताकि भविष्य सुरक्षित बना रहे।
मिथुन राशि के स्वामी बुध होने के कारण इस युति का प्रभाव यहां अधिक महसूस होगा। करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं और कार्यक्षेत्र में नई योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा। साझेदारी से जुड़े कामों में लाभ हो सकता है। परिवार में पिता का सहयोग भी मिल सकता है। हालांकि, इस समय भावनाओं में बहकर कोई निर्णय लेने से बचना बेहतर रहेगा।
धनु राशि के लिए यह युति कई मामलों में अनुकूल साबित हो सकती है। नौकरी में तरक्की या नई जिम्मेदारियां मिलने के संकेत हैं। व्यापार में विस्तार के अवसर बन सकते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। साथ ही, वाहन या संपत्ति खरीदने की योजना भी बन सकती है। लेकिन वाहन चलाते समय सावधानी बरतना जरूरी रहेगा।
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