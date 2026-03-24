Budh Mangal Yuti: मीन राशि में बुध-मंगल की युति से चमकेगी किस्मत, वृष, मिथुन और धनु राशियों को मिलेंगे सुनहरे मौके

Budh Mangal Yuti: वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की युति का विशेष महत्व होता है, जो सभी राशियों पर अलग-अलग प्रभाव डालती है।आने वाले समय में मीन राशि में बुध और मंगल की खास युति बनने जा रही है, जिसे काफी प्रभावशाली माना जा रहा है।पंचांग के अनुसार 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 11 अप्रैल को बुध भी वहीं आ जाएंगे।इस तरह दोनों ग्रहों का संयोग कुछ राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोल सकता है।खासतौर पर वृष, मिथुन और धनु राशि के जातकों को इस युति से करियर, धन और सफलता के बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं।