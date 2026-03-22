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Ram Navami Special Mantra: मंत्र जाप से जागेगी सकारात्मक ऊर्जा, मिलेगा आध्यात्मिक बल और सुख-समृद्धि

Ram Navami Special Mantra: राम नवमी के इस पावन अवसर पर कुछ ऐसे शक्तिशाली मंत्र होते हैं, जिनके जाप से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। आइए जानते हैं इस पवित्र अवसर पर किए जाने वाले कुछ प्रभावशाली मंत्रों के बारे में।

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भारत

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MEGHA ROY

Mar 22, 2026

Ram Navami Special Mantra, Ram Navami 2026,

राम नवमी 2026: मंत्र जाप से दूर होंगे कष्ट|फोटो सोर्स- Freepik

Ram Navami Special Mantra: राम नवमी के पावन अवसर पर मंत्र जाप का विशेष महत्व माना जाता है, जो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ किए गए मंत्रों के उच्चारण से मानसिक शांति और आध्यात्मिक बल की प्राप्ति होती है। भगवान श्रीराम की कृपा से सुख-समृद्धि के द्वार खुलते हैं और नकारात्मकता दूर होती है। यही कारण है कि इस दिन मंत्र जाप को अत्यंत फलदायी और शुभ माना गया है।

राम नवमी का आध्यात्मिक महत्व

राम नवमी केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आस्था और मर्यादा का उत्सव है। यह दिन भगवान श्रीराम के जन्म का प्रतीक है, जिन्हें धर्म, सत्य और आदर्श जीवन का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। वर्ष 2026 में यह पर्व 26 मार्च, गुरुवार को मनाया जाएगा। मान्यता है कि भगवान राम का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था, इसलिए इस दिन दोपहर का समय पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है।

Ram Navami Kab Hai 2026: शुभ तिथि और मुहूर्त

इस वर्ष नवमी तिथि 26 मार्च को सुबह 11:48 बजे प्रारंभ होकर 27 मार्च को सुबह 10:06 बजे तक रहेगी। वहीं, राम जन्म का विशेष मध्याह्न मुहूर्त 11:13 बजे से 1:41 बजे तक रहेगा। इसी समय भक्त मंदिरों में पूजा-अर्चना करते हैं और घरों में भक्ति का वातावरण बनाते हैं। कुछ स्थानों पर उदया तिथि के अनुसार 27 मार्च को भी पूजा की जाती है, लेकिन मुख्य उत्सव 26 मार्च को ही मनाया जाएगा।

Popular Hanuman Mantras: शक्तिशाली मंत्रों का महत्व

“ॐ श्री रामाय नमः”

राम नवमी पर मंत्र जाप का विशेष महत्व है। “ॐ श्री रामाय नमः” मंत्र सबसे सरल और प्रभावशाली माना जाता है। इसे जपने से मन शांत होता है और व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

“श्री रामचन्द्राय शरणं मम”

“श्री रामचन्द्राय शरणं मम” मंत्र आत्मसमर्पण की भावना को मजबूत करता है। इसे जपते समय व्यक्ति अपने अहंकार को त्यागकर ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास विकसित करता है।

राम गायत्री और तारक मंत्र

“ॐ दशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्”

“ॐ दशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्” यानी राम गायत्री मंत्र ज्ञान और सही मार्ग की प्रेरणा देता है। यह मंत्र ध्यान के समय विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है।

“श्री राम जय राम जय जय राम”

“श्री राम जय राम जय जय राम” को तारक मंत्र कहा जाता है। यह मंत्र भक्ति को गहराई देता है और मानसिक तनाव को दूर करने में सहायक होता है।

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Published on:

22 Mar 2026 04:35 pm

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