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Rashifal 23 March 2026: आज का राशिफल : सिंह और तुला राशि वालों के लिए आज का दिन भारी, मेष और वृषभ को मिलेगा बंपर लाभ

Aaj Ka Rashifal 23 March 2026 : आज का राशिफल: वृषभ को निवेश से लाभ, तो सिंह को रहना होगा सावधान। जानें अपनी राशि का भाग्य, करियर और आर्थिक स्थिति का पूरा हाल।

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भारत

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Manoj Vashisth

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Anish Vyas

Mar 22, 2026

Aaj Ka Rashifal 23 March 2026

Aaj Ka Rashifal 23 March 2026 : राशिफल 23 मार्च 2026 (फोटो सोर्स: Patrika)

Aaj Ka Rashifal 23 March 2026 :आज का राशिफल: ग्रहों की चाल हर दिन हमारे जीवन में नए बदलाव लेकर आती है। आज का दिन कुछ राशियों के लिए आर्थिक सुनहरे अवसर लेकर आया है, तो कुछ के लिए सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है। जहाँ मेष राशि वालों को आज कमाई के नए जरिए मिलेंगे, वहीं वृषभ राशि के जातकों को पुराने निवेश से बड़ा मुनाफा हो सकता है। मिथुन और कन्या राशि के लिए रिश्तों में सुधार का समय है, जबकि सिंह और तुला राशि वालों को आज थोड़ी भागदौड़ और सतर्कता की जरूरत होगी। आइए एस्ट्रोलॉजर डॉ अनीष व्यास से विस्तार से जानते हैं मेष से लेकर मीन तक, सभी 12 राशियों का सटीक भविष्यफल।

आज का राशिफल मेष राशि (Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi)

आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए कमाई के लिए लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिजनेस करने वाले लोग अपनी योजनाओं पर पूरा ध्यान देंगे और इन्हें अपनी योजनाओं का फायदा मिलेगा। नौकरीपेशा जातकों को यदि अधिकारी कोई काम सौंपते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी अवश्य ले लें, अन्यथा उनसे कोई गलती हो सकती है। आप अपना खाली समय इधर-उधर बैठकर बिताने की बजाय कुछ नया सीखने में लगाएं। आपका रुका हुआ काम आज किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से पूरा होगा।

आज का राशिफल वृषभ राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashi)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि लिए अच्छा रहने वाला है। किसी पुराने निवेश से आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है, जो आपकी खुशी का कारण बनेगा। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित थे तो आज आपको कहीं से अचानक कमाई मिलने की खुशी होगी और चिंता से कुछ राहत महसूस करेंगे। आज कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी। आपको परिवार के लोगों की बातों को सुनना और समझना होगा। अपनी मर्जी से फैसला लेंगे तो परिवार की नाराजगी का सामना करना होगा। नौकरी की तलाश में जो लोग हैं उन्हें आज इस संदर्भ में अच्छी खबर मिल सकती है।

आज का राशिफल मिथुन राशि (Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi)

आज का दिन मिथुन राशि के लिए कई मामलों में बेहतरीन रहने वाला है। आप आज किसी मित्र या अनुभवी की सलाह से धन का निवेश कर सकते हैं। आपको आज कहीं से अचानक आर्थिक लाभ मिलेगा। कोई सोचा हुआ काम आज आपका पूरा होगा। ससुराल पक्ष से आपका किसी बात को लेकर मतभेद चल रहा है तो आज गिले शिकवे दूर होंगे और रिश्ते बेहतर होंगे। आप आज किसी मित्र या संबंधी के लिए कोई गिफ्ट ले सकते हैं। आपकी कोई पुरानी गलती परिवार वालों के सामने उजागर हो सकती है। आपको आज बच्चों के लिए कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है।

कर्क राशि राशिफल (Aaj Ka Rashifal Kark Rashi)

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है। अगर आप लंबे समय से किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो आपकी परेशानी का समाधान हो सकता है। कार्यस्थल पर कामकाज को लेकर दिक्कत आ रही है तो अधिकारियों से बात कर सकते हैं। वैसे आपके सितारे कहते हैं कि, कड़ी मेहनत के बाद ही आपको आज सफलता मिल सकती है। घर के कुछ कार्यों में आप अपनी पूरी जिम्मेदारी दिखाएंगे। यदि आपने पहले किसी को पैसा उधार दिया था तो वह आज आपको वापस मिल सकता है।

राशिफल सिंह राशि (Aaj Ka Rashifal Singh Rashi)

आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए उलझन और परेशानियों वाला रहेगा। आपको लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। जमीन या मकान खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो आज आपको इस मामले में सतर्कता से काम लेना होगा नहीं तो बात अटक सकती है। आज कार्यक्षेत्र में प्रगति मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे। आपके लिए सलाह है कि आज साझेदारी के काम में सतर्कता बरते नहीं तो धोखा मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में आज आपको भाई बहनों से सहयोग मिलेगा।

आज का राशिफल कन्या राशि (Aaj Ka Rashifal Kanya Rashi)

आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए खुशियों भरा रहने वाला है। परिवार के सदस्यों के बीच चल रहे किसी झगड़े को बातचीत के जरिए सुलझा लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपके रिश्ते में कोई तनाव चल रहा है तो बातचीत से स्थिति आज सुधर सकती है। आज आप किसी काम को लेकर चिंतित हो सकते हैं। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को कार्यक्षेत्र में आज वरिष्ठजनों से प्रोत्साहन मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपके आज कोई सकारात्मक बदलाव भी दिखेगा। लव लाइफ में किसी बाहरी व्यक्ति के कारण तनाव उत्पन्न हो सकता है।

राशिफल तुला राशि (Aaj Ka Rashifal Tula Rashi)

आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए व्यस्तता भरा रहेगा। परिवार में किसी सदस्य की सेहत बिगड़ने से आपको चिंता होगी। आज आप अपने रुके हुए काम को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और किसी मित्र की मदद से आप सफलता पाएंगे। दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। कार्यस्थल पर आपको आज अपने काम के प्रति गंभीर रहना होगा। दूर रहने वाले संबंधी से आपको आज कोई अच्छी खबर मिलेगी।

वृश्चिक राशि राशिफल (Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashi)

आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मध्यम फलदायी रहने वाला है। आज अविवाहित लोगों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। आपके लिए सलाह है कि नकारात्मक विचारों को मन में न आने दें और अपने काम पर फोकस बनाए रखें इससे आपको सफलता मिलेगी। व्यापार करने वाले लोगों के लिए दिन कुछ उतार-चढ़ाव लेकर आएगा। अगर आप कोई नया वाहन खरीदने जा रहे हैं तो आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है। आपको अपने जीवनसाथी के विचारों को समझना होगा। कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है।

धनु राशि राशिफल (Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashi)

आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए सामान्य रहने वाला है। आपकी कोई पुरानी यादें फिर से ताजा होंगी और आप किसी पुरानी घटना को याद करके मुस्कुराएंगे। आपको अपने ससुराल पक्ष से आज खूब लाभ मिलेगा। जो छात्र शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उन्हें आज अपने प्रयास में सफलता मिलेगी। आप अपने परिवार के सदस्यों की सलाह का पालन करके आज लाभ अर्जित कर सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र में आपकी ख्याति बढेगी और आपको आज कुछ नया करने का मौका भी मिलेगा।

राशिफल मकर राशि (Aaj Ka Rashifal Makar Rashi)

आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए मिलाजुला रहेगा। कार्यक्षेत्र में आज काम की अधिकता के कारण आप मानसिक तनाव में रह सकते हैं। लंबे समय बाद किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी, जो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। वैवाहिक जीवन में आज आपको जीवनसाथी को शॉपिंग के लिए ले जाना होगा। बच्चों की शिक्षा और सफलता से मन प्रसन्न होगा। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आज का दिन अच्छा है, प्रयास शुरू कर सकते हैं। किराना कारोबारियों की आज अच्छी कमाई होगी।

राशिफल कुंभ राशि (Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi)

आर्थिक मामलों में आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए लाभकारी रहेगा। बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले लोग अगर लोन लेकर कोई नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो उनके लिए दिन अच्छा रहने वाला है। आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने और घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। आपको एक से अधिक स्रोतों से आज आय प्राप्त होगी। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी आज रुचि होगी। किसी वरिष्ठ और प्रभावशाली व्यक्ति से मिलने का संयोग बनेगा।

राशिफल मीन राशि (Aaj Ka Rashifal Meen Rashi)

आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए उन्नतिदायक रहेगा। आप अपने कार्यक्षेत्र में कुछ नया करने की कोशिश में लगे रहेंगे और काम को लेकर आपके इरादे बहुत मजबूत रहेंगे। अपनी लगनशीलता और मेहनत से आप सफल भी जरूर होंगे। आपका अपने जीवनसाथी के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है। नौकरी कर रहे लोगों को आज पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का लाभ मिल सकता है। आपको अपने आसपास रहने वाले छुपे शत्रुओं से सावधान रहना होगा।

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Published on:

22 Mar 2026 11:50 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Rashifal 23 March 2026: आज का राशिफल : सिंह और तुला राशि वालों के लिए आज का दिन भारी, मेष और वृषभ को मिलेगा बंपर लाभ

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