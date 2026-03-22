Rashifal 23 March 2026: आज का राशिफल : सिंह और तुला राशि वालों के लिए आज का दिन भारी, मेष और वृषभ को मिलेगा बंपर लाभ

Aaj Ka Rashifal 23 March 2026 :आज का राशिफल: ग्रहों की चाल हर दिन हमारे जीवन में नए बदलाव लेकर आती है। आज का दिन कुछ राशियों के लिए आर्थिक सुनहरे अवसर लेकर आया है, तो कुछ के लिए सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है। जहाँ मेष राशि वालों को आज कमाई के नए जरिए मिलेंगे, वहीं वृषभ राशि के जातकों को पुराने निवेश से बड़ा मुनाफा हो सकता है। मिथुन और कन्या राशि के लिए रिश्तों में सुधार का समय है, जबकि सिंह और तुला राशि वालों को आज थोड़ी भागदौड़ और सतर्कता की जरूरत होगी। आइए एस्ट्रोलॉजर डॉ अनीष व्यास से विस्तार से जानते हैं मेष से लेकर मीन तक, सभी 12 राशियों का सटीक भविष्यफल।