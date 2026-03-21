Shani Gochar 2026 Rashifal: बदल रही है शनि की चाल, जानें किन राशियों पर बरसेगी कृपा और किन्हें रहना होगा सावधान

Saturn transit effects on zodiac signs 2026 : 21 मार्च 2026 शनि गोचर क्या होगा (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Shani Gochar 2026 Rashifal: ज्योतिष से जुड़े लोग शनि देव को न्याय के देवता कहते हैं और आज, 21 मार्च 2026, उनकी चाल बदल रही है। शनि का हर बदलाव अक्सर हमारे जीवन में हलचल लेकर आता है, क्योंकि वे कर्मों का हिसाब रखते हैं। इस बार वे उत्तरभाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में कदम रख रहे हैं। यह सबसे दिलचस्प है कि इस नक्षत्र के स्वामी खुद शनि हैं। जब कोई ग्रह अपने ही घर या नक्षत्र में रहता है, उसका असर काफी मजबूत हो जाता है। वैसे अभी शनि अस्त (Saturn Transit) अवस्था में हैं, और इसका मतलब ये है कि उनका प्रभाव थोड़ा मिला-जुला और रहस्यमयी रहेगा।
सेहत और फालतू खर्चों की चिंता अगर आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी, तो अब राहत पाने का वक्त आ गया है। पुराने कर्ज उतर सकते हैं और रुके हुए काम भी आगे बढ़ने लगेंगे। मेहनत का फल आखिरकार मिलने वाला है।
करियर में जो अड़चनें थी, वो अब दूर होती दिख रही हैं। नौकरी वालों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में फायदा होगा और परिवार में भी खुशहाली बढ़ेगी।
मानसिक तनाव को अलविदा कहने का समय आ गया है। निवेश से जुड़े मामलों में बड़ा फायदा मिल सकता है। जॉब ट्रांसफर या मनचाही पोस्टिंग का सपना पूरा होगा और मां की सेहत भी सुधरती नजर आएगी।
ज्योतिष विशेषज्ञ कहते हैं, जब शनि अपने ही नक्षत्र में हों, तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनका असर सकारात्मक रहे
अभी मीन, कुंभ, और मकर राशि पर साढ़ेसाती चल रही है, कर्क और वृश्चिक पर ढैय्या। इन राशियों के लोग वाद-विवाद से दूर ही रहें।
शनि उन्हीं को तंग करते हैं जो अधर्म या आलस की राह पकड़ लेते हैं। इस दौरान "ॐ शं शनैश्चराय नमः" का जाप करें और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीया जलाएं फायदा मिलेगा।
काले तिल, काला छाता या उड़द की दाल का दान करें, इससे शनि के नकारात्मक असर कम होते हैं।
शनि की ये चाल 17 अप्रैल तक रहेगी। ये वक्त आत्म-चिंतन और अधूरे काम पूरे करने का है। शनि दंड देने के लिए नहीं आते, वो सुधारने और आगे बढ़ने का मौका देते हैं।
ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार, जब शनि अपने ही नक्षत्र में हों, तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि प्रतिकूल प्रभाव कम हो सकें:
वर्तमान में मीन, कुंभ और मकर राशि पर साढ़ेसाती का प्रभाव है, जबकि कर्क और वृश्चिक राशि पर ढैय्या चल रही है। इन राशियों के जातकों को इस दौरान वाद-विवाद से बचना चाहिए।
शनि देव केवल उन्हीं को परेशान करते हैं जो अधर्म या आलस का रास्ता चुनते हैं। इस दौरान "ॐ शं शनैश्चराय नमः" का जाप और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना अत्यंत लाभकारी होता है।
दान का महत्व: काले तिल, काला छाता या उड़द की दाल का दान करना इस गोचर के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकता है।
खास बात: शनि की यह चाल 17 अप्रैल तक रहेगी। यह समय आत्म-चिंतन और अपने अधूरे कामों को पूरा करने के लिए बेहतरीन है। याद रखें, शनि दंड नहीं देते, वे हमें सुधारने का मौका देते हैं।
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