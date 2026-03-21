Shani Gochar 2026 Rashifal: बदल रही है शनि की चाल, जानें किन राशियों पर बरसेगी कृपा और किन्हें रहना होगा सावधान

Shani Gochar 2026 Rashifal: ज्योतिष से जुड़े लोग शनि देव को न्याय के देवता कहते हैं और आज, 21 मार्च 2026, उनकी चाल बदल रही है। शनि का हर बदलाव अक्सर हमारे जीवन में हलचल लेकर आता है, क्योंकि वे कर्मों का हिसाब रखते हैं। इस बार वे उत्तरभाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में कदम रख रहे हैं। यह सबसे दिलचस्प है कि इस नक्षत्र के स्वामी खुद शनि हैं। जब कोई ग्रह अपने ही घर या नक्षत्र में रहता है, उसका असर काफी मजबूत हो जाता है। वैसे अभी शनि अस्त (Saturn Transit) अवस्था में हैं, और इसका मतलब ये है कि उनका प्रभाव थोड़ा मिला-जुला और रहस्यमयी रहेगा।