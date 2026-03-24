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Tarot Horoscope 24 March 2026: आज का टैरो राशिफल: सिंह-कन्या के लिए प्रगति के योग, तुला-वृश्चिक को खुशखबरी, पढ़ें पूरी भविष्यवाणी

Tarot Horoscope 24 March 2026: आज का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर, आत्मचिंतन और रिश्तों में संतुलन बनाने का संकेत दे रहा है। टैरो कार्ड्स के अनुसार, कुछ राशियों को प्रगति के संकेत मिल रहे हैं, वहीं कुछ को सावधानी बरतने की जरूरत है। आइए विस्तार से जानते हैं सभी 12 राशियों का हाल...

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भारत

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MEGHA ROY

Mar 24, 2026

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Tarot Horoscope Today: तुला-वृश्चिक को खुशखबरी, धनु-मकर के लिए दिन रहेगा खास

Tarot Horoscope 24 March 2026: आज 24 मार्च, मंगलवार का दिन टैरो कार्ड्स के अनुसार कई राशियों के लिए खास संकेत लेकर आया है।प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के मुताबिक आज का दिन करियर, रिश्तों और आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण बदलाव दिखा सकता है।कुछ राशियों के लिए प्रगति और नई शुरुआत के योग बन रहे हैं, तो वहीं कुछ को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।मंगलवार का प्रभाव ऊर्जा, साहस और निर्णय क्षमता को भी मजबूत बना सकता है।ऐसे में आइए जानते हैं आज का पूरा टैरो राशिफल और दिनभर के खास संकेत।

मेष (Aries)

आज का दिन आपके लिए पारिवारिक खुशियां लेकर आ सकता है। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। हालांकि, कुछ रिश्तों में अचानक बदलाव या अप्रत्याशित व्यवहार आपको थोड़ा असहज कर सकता है। आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ेगा।

वृषभ (Taurus)

कार्यस्थल पर आपके प्रयास रंग लाएंगे। पद, प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि के संकेत हैं। व्यापार में विस्तार संभव है और नई योजनाओं की शुरुआत आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है।

मिथुन (Gemini)

आज निर्णय लेने में जल्दबाजी से बचें। किसी भी काम को शुरू करने से पहले अच्छे से विचार करें। स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें, खासकर खानपान में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।

कर्क (Cancer)

आप किसी नई योजना या विचार को लेकर उत्साहित रहेंगे, लेकिन आसपास के लोगों की आलोचना या विरोध का सामना करना पड़ सकता है। धैर्य और समझदारी से काम लेना ही आपके लिए बेहतर रहेगा।

सिंह (Leo)

आज आपको अपने सोचने के तरीके में थोड़ा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। आपकी महत्वाकांक्षा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और यही आपके विकास का कारण बनेगी।

कन्या (Virgo)


आज का दिन मेहनत और अनुशासन का है। आलस्य को छोड़कर अगर आप समय का सही उपयोग करते हैं, तो कार्यक्षेत्र में पहचान मिल सकती है। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा, जिससे ऊर्जा बनी रहेगी।

तुला (Libra)

राजनीति या प्रशासन से जुड़े लोगों के लिए दिन अनुकूल है। कार्यक्षेत्र में संतुष्टि मिलेगी और मन भी शांत रहेगा। आप अपने काम को लेकर आत्मविश्वास महसूस करेंगे।

वृश्चिक (Scorpio)

आज जिम्मेदारियों को निभाने में आप सक्रिय रहेंगे। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा।

धनु (Sagittarius)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सुखद रहेगा। कार्यस्थल का माहौल सहयोगी रहेगा, लेकिन अनावश्यक विवाद या गलत संगत से दूर रहना जरूरी है। परिवार के साथ तालमेल बनाए रखें।

मकर (Capricorn)

आज टीमवर्क आपके लिए सफलता की कुंजी बनेगा। सहयोगियों के साथ मिलकर काम करें और रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें। छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करना बेहतर रहेगा।

कुंभ (Aquarius)

आर्थिक मामलों में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। जरूरत पड़ने पर उधार लेने की स्थिति बन सकती है। भावनाओं में बहकर फैसले लेने से बचें, व्यावहारिक सोच अपनाना जरूरी होगा।

मीन (Pisces)

नए कामों में हाथ डालने का सही समय है। आपको इसका लाभ मिलेगा। शाम का समय परिवार, खासकर बच्चों के साथ खुशी से बीतेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं।

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Updated on:

24 Mar 2026 09:20 am

Published on:

24 Mar 2026 09:19 am

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