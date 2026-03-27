27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Saptahik Tarot Rashifal 29 March To 4 April 2026: तुला-वृश्चिक को मिलेंगे नए मौके, मकर-कुंभ रहें संभलकर, मीन के लिए खुशियों भरा सप्ताह

Saptahik Tarot Rashifal 29 March To 4 April 2026: इस सप्ताह की ऊर्जा कुछ राशियों के लिए नए अवसरों के द्वार खोल रही है, तो कुछ को धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ने की सलाह दे रही है। आइए जानते हैं, तुला से मीन तक सभी राशियों के लिए यह सप्ताह क्या संकेत दे रहा है...

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

image

नीतिका शर्मा

Mar 27, 2026

weekly rashifal,Weekly Tarot Horoscope,

Saptahik Tarot Rashifal: तुला से मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल

Saptahik Tarot Rashifal 29 March To 4 April 2026: यह सप्ताह बदलाव और नए अवसरों से भरा रहने वाला है। मार्च का महीना समाप्ति की ओर है और अप्रैल की शुरुआत के साथ कई ग्रहों के महत्वपूर्ण गोचर होने जा रहे हैं, जिनका असर सभी राशियों पर पड़ेगा। ऐसे में तुला और वृश्चिक को नए मौके मिल सकते हैं, जबकि मकर और कुंभ को थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह खुशियों और सकारात्मकता से भरा रहेगा। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, यह समय कई राशियों के जीवन में अहम बदलाव लेकर आ सकता है।

तुला टैरो साप्ताहिक राशिफल

यह सप्ताह आपके लिए शांति और समझ से भरा रहेगा। मन में सकारात्मकता बनी रहेगी और आप चीज़ों को गहराई से समझ पाएंगे। कामकाज में धीरे-धीरे प्रगति दिखेगी और व्यापार से जुड़े लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी कोई छोटा सा सरप्राइज या उपहार आपका दिन बना सकता है। बस, दूसरों की नकारात्मक बातों से दूरी बनाकर रखें।

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आपको मानसिक उलझनों से राहत मिलेगी, जिससे आप पहले से ज्यादा स्पष्ट सोच पाएंगे। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों के साथ तालमेल बैठाना जरूरी होगा। हालांकि कुछ मामलों में उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन हफ्ते की शुरुआत में मिला अनुभव आगे काम आएगा। यह समय सीखने और खुद को बेहतर बनाने का है एक बड़ा अवसर आपके सामने आ सकता है।

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल

आपका मन इस सप्ताह हल्का और खुश रहेगा। जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस होंगे। हालांकि प्रेम संबंधों में जल्दबाजी से बचें हर आकर्षण प्यार नहीं होता। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और आप अपने खर्चों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। धैर्य रखें, सही समय पर सही चीजें आपके पास आएंगी।

मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल

यह सप्ताह आपको जीवन के कई पहलुओं में संतुलन बनाने की सीख देगा। हर परिस्थिति में धैर्य रखना आपके लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। चीज़ों को जबरदस्ती बदलने की बजाय समय के साथ चलें। करियर में उन्नति के संकेत हैं आपकी मेहनत और समझदारी आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी।

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

इस हफ्ते आपके स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन या बेचैनी महसूस हो सकती है। मन थोड़ा उदास भी रह सकता है, इसलिए खुद को शांत रखने की कोशिश करें। खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है, नहीं तो बाद में परेशानी हो सकती है। रिश्तों में हल्की तकरार संभव है, खासकर जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर के साथ। व्यावहारिक सोच अपनाएं यही आपको सही दिशा दिखाएगी।

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल

यह सप्ताह आपके लिए ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा। व्यापार में नई योजनाएं सफल हो सकती हैं और कामकाज में संतोष मिलेगा। प्रेम जीवन में भी खुशियों के संकेत हैं कोई खास पल आपको यादगार अनुभव दे सकता है। साथ ही, यह समय मौज-मस्ती और खुद के लिए समय निकालने का भी है। काम और आनंद के बीच संतुलन बनाकर चलेंगे तो सप्ताह शानदार बीतेगा

ये भी पढ़ें

Weekly Tarot Horoscope 29 March To 4 April 2026: इस सप्ताह मिथुन-कर्क को सतर्क रहने की जरूरत, वृषभ-सिंह के लिए सफलता के मजबूत योग
राशिफल
Saptahik Tarot Rashifal, Tarot Horoscope

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राशिफल 2026

tarot card rashifal

tula rashifal

weekly horoscope

Updated on:

27 Mar 2026 05:00 pm

Published on:

27 Mar 2026 04:51 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Saptahik Tarot Rashifal 29 March To 4 April 2026: तुला-वृश्चिक को मिलेंगे नए मौके, मकर-कुंभ रहें संभलकर, मीन के लिए खुशियों भरा सप्ताह

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Horoscope Today 28 March 2026: आज का राशिफल 28 मार्च 2026: मेष से मीन तक किसकी चमकेगी किस्मत? पढ़ें पूरा भविष्यफल

Horoscope Today 28 March 2026
राशिफल

Weekly Tarot Horoscope 29 March To 4 April 2026: इस सप्ताह मिथुन-कर्क को सतर्क रहने की जरूरत, वृषभ-सिंह के लिए सफलता के मजबूत योग

Saptahik Tarot Rashifal, Tarot Horoscope
राशिफल

April 2026 Grah Gochar: मासिक राशिफल अप्रैल 2026: मंगल-शुक्र समेत 5 ग्रहों का महा गोचर, जानें किस राशि की चमकेगी किस्मत

Monthly Horoscope April 2026, Mesh rashi April month, monthly horoscope, monthly horoscope 2026 hindi,
राशिफल

Saptahik Rashifal : साप्ताहिक राशिफल 29 मार्च-4 अप्रैल 2026 : ग्रहों का बड़ा बदलाव! इन 5 राशियों के लिए आने वाला है गोल्डन टाइम

Saptahik Rashifal 29 March To 4 April 2026
धर्म/ज्योतिष

Today Tarot Rashifal: आज का टैरो राशिफल 28 मार्च: कर्क-सिंह को मिल सकता है धोखा, मकर-कुंभ के लिए सफलता के योग

Today Tarot Rashifal, Tarot Horoscope 28 March
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.