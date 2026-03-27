Saptahik Tarot Rashifal 29 March To 4 April 2026: तुला-वृश्चिक को मिलेंगे नए मौके, मकर-कुंभ रहें संभलकर, मीन के लिए खुशियों भरा सप्ताह

Saptahik Tarot Rashifal 29 March To 4 April 2026: यह सप्ताह बदलाव और नए अवसरों से भरा रहने वाला है। मार्च का महीना समाप्ति की ओर है और अप्रैल की शुरुआत के साथ कई ग्रहों के महत्वपूर्ण गोचर होने जा रहे हैं, जिनका असर सभी राशियों पर पड़ेगा। ऐसे में तुला और वृश्चिक को नए मौके मिल सकते हैं, जबकि मकर और कुंभ को थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह खुशियों और सकारात्मकता से भरा रहेगा। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, यह समय कई राशियों के जीवन में अहम बदलाव लेकर आ सकता है।