Today Tarot Rashifal: आज का टैरो राशिफल 28 मार्च: कर्क-सिंह को मिल सकता है धोखा, मकर-कुंभ के लिए सफलता के योग

Today Tarot Horoscope 28 March 2026: आज का टैरो राशिफल 28 मार्च, शनिवार का दिन विशेष महत्व लेकर आया है। शनि के प्रभाव से कुछ राशियों के जीवन में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, वहीं कुछ को सफलता के नए अवसर मिलेंगे। कर्क और सिंह राशि वालों को आज सतर्क रहने की जरूरत है, जबकि मकर और कुंभ के लिए दिन शुभ संकेत दे रहा है। ऐसे में जानना जरूरी है कि आज शनि किस राशि पर मेहरबान रहेंगे और किसे सावधानी बरतनी होगी। प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, आज का दिन कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है।