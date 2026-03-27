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धर्म/ज्योतिष

Ank Jyotish 2026 Love Match: मूलांक 1 वालों की किस अंक से बनती है परफेक्ट जोड़ी? जानें प्यार और शादी का राज

Ank Jyotish 2026 Love Match: मूलांक 1 वाले लोग लीडरशिप क्वालिटी, आत्मविश्वास और स्वतंत्र सोच के लिए जाने जाते हैं। प्यार और शादी के मामले में ये लोग ऐसे पार्टनर की तलाश करते हैं जो उन्हें समझे। आइए जानते हैं कि किन मूलांकों के साथ इनकी जोड़ी सबसे बेहतर मानी जाती है।

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भारत

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MEGHA ROY

Mar 27, 2026

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मूलांक 1 वालों के लिए कौन सा अंक लाएगा सच्चा प्यार|फोटो सोर्स- Freepik

Ank Jyotish 2026 Love Match: अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 1 वाले लोग स्वभाव से आत्मविश्वासी, लीडरशिप क्वालिटी वाले और आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। प्यार और रिश्तों के मामले में ये लोग सच्चे और समर्पित पार्टनर साबित होते हैं। लेकिन हर अंक के साथ इनकी जोड़ी उतनी सफल नहीं मानी जाती। कुछ खास मूलांक ऐसे होते हैं जिनके साथ इनका रिश्ता बेहद मजबूत और खुशहाल बनता है। आइए जानते हैं कि मूलांक 1 वालों की किस अंक के साथ बनती है परफेक्ट लव मैच और शादी का सफल योग।

Mulank 1 Compatibility Number: मूलांक 1 के साथ मूलांक 1

मूलांक 1 वालों की अपने ही मूलांक के साथ अच्छी केमिस्ट्री बनती है। दोनों ही आत्मनिर्भर और मजबूत व्यक्तित्व वाले होते हैं। इस वजह से इनके रिश्ते में सम्मान और भरोसा बना रहता है। हालांकि कभी-कभी अहंकार टकरा सकता है, लेकिन अगर समझदारी से काम लिया जाए तो यह जोड़ी बेहद सफल साबित होती है।

Mulank 2 : भावनात्मक संतुलन की जोड़ी

मूलांक 2 वाले स्वभाव से संवेदनशील और केयरिंग होते हैं। ये मूलांक 1 के मजबूत और निर्णायक स्वभाव को संतुलित करते हैं। दोनों मिलकर एक ऐसा रिश्ता बनाते हैं जिसमें प्यार, समझ और सपोर्ट की कमी नहीं होती। मूलांक 2 वाले अपने पार्टनर को भावनात्मक मजबूती देते हैं, जिससे रिश्ता गहरा होता जाता है।

Mulank 5: ऊर्जा और समझ का मेल

मूलांक 5 वाले लोग उत्साही और एडवेंचरस होते हैं। ये मूलांक 1 के साथ मिलकर एक रोमांचक और खुशहाल रिश्ता बनाते हैं। दोनों एक-दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करते हैं और जीवन को एन्जॉय करना जानते हैं। इस जोड़ी में बोरियत की कोई जगह नहीं होती और ये हर परिस्थिति में साथ निभाते हैं।

Mulank 8: स्थिरता और भरोसे की नींव

मूलांक 8 वाले गंभीर, जिम्मेदार और मेहनती होते हैं। ये मूलांक 1 के लिए एक मजबूत आधार तैयार करते हैं। दोनों के बीच आपसी समझ और संतुलन बहुत अच्छा रहता है। यह जोड़ी जीवन के उतार-चढ़ाव को साथ मिलकर पार करती है और रिश्ते में स्थिरता बनाए रखती है।

मूलांक 1 वालों की इस मूलांक के साथ नहीं बनती जोड़ी

अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 1 की सबसे खराब संगत मूलांक 8 के साथ मानी जाती है। मूलांक 8 शनि ग्रह से प्रभावित होता है, जबकि मूलांक 1 सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इन दोनों के स्वभाव में टकराव रहता है। इस वजह से रिश्तों में अक्सर मतभेद, तनाव और समझ की कमी देखने को मिलती है। यही कारण है कि इस संयोजन को अनुकूल नहीं माना जाता।

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Published on:

27 Mar 2026 12:01 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Ank Jyotish 2026 Love Match: मूलांक 1 वालों की किस अंक से बनती है परफेक्ट जोड़ी? जानें प्यार और शादी का राज

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