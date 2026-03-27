Ank Jyotish 2026 Love Match: मूलांक 1 वालों की किस अंक से बनती है परफेक्ट जोड़ी? जानें प्यार और शादी का राज

Ank Jyotish 2026 Love Match: अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 1 वाले लोग स्वभाव से आत्मविश्वासी, लीडरशिप क्वालिटी वाले और आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। प्यार और रिश्तों के मामले में ये लोग सच्चे और समर्पित पार्टनर साबित होते हैं। लेकिन हर अंक के साथ इनकी जोड़ी उतनी सफल नहीं मानी जाती। कुछ खास मूलांक ऐसे होते हैं जिनके साथ इनका रिश्ता बेहद मजबूत और खुशहाल बनता है। आइए जानते हैं कि मूलांक 1 वालों की किस अंक के साथ बनती है परफेक्ट लव मैच और शादी का सफल योग।