Weekly Tarot Horoscope 29 March To 4 April 2026: इस सप्ताह मिथुन-कर्क को सतर्क रहने की जरूरत, वृषभ-सिंह के लिए सफलता के मजबूत योग

Weekly Tarot Horoscope 29 March To 4 April 2026: यह सप्ताह बदलाव और नए संकेत लेकर आने वाला है। मार्च का महीना समाप्ति की ओर है और अप्रैल की शुरुआत के साथ कई महत्वपूर्ण ग्रह गोचर होने वाले हैं, जिनका असर सभी राशियों पर पड़ेगा। ऐसे में मिथुन और कर्क राशि वालों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है, जबकि वृषभ और सिंह के लिए सफलता के मजबूत योग बन रहे हैं। यह सप्ताह कुछ के लिए अवसर लेकर आएगा तो कुछ के लिए सावधानी की चेतावनी देगा। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, ग्रहों की बदलती चाल के साथ यह समय कई राशियों के जीवन में अहम बदलाव ला सकता है।