April 2026 Grah Gochar: मासिक राशिफल अप्रैल 2026: मंगल-शुक्र समेत 5 ग्रहों का महा गोचर, जानें किस राशि की चमकेगी किस्मत

April 2026 Grah Gochar: अप्रैल 2026 का महीना ग्रह गोचर के लिहाज से बेहद खास और प्रभावशाली रहने वाला है। इस दौरान मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र जैसे प्रमुख ग्रहों के परिवर्तन से कई शुभ राजयोग बनेंगे। महीने की शुरुआत में मंगल का मीन राशि में गोचर शनि और सूर्य के साथ युति कर मंगादित्य राजयोग बनाएगा। वहीं बुध और सूर्य की युति से बुधादित्य राजयोग और सूर्य-शुक्र की युति से शुक्रादित्य योग का निर्माण होगा। इसके अलावा शुक्र का अपनी ही राशि वृषभ में प्रवेश करना भी अत्यंत शुभ फलदायी माना जा रहा है, जिससे कई राशियों की किस्मत चमक सकती है।