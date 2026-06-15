Mahashiv Puran Katha: क्यों लेना पड़ा भगवान विष्णु को मोहिनी रूप? पढ़ें भस्मासुर के वरदान और विनाश की पूरी कहानी

इस प्रकार, अंततः मोहिनी रूपी श्रीहरि ने सिद्ध किया कि सत्य और विनम्रता ही इस चराचर जगत की सबसे बड़ी और शाश्वत शक्तियां हैं। अमरुत्व की चाह रखने वाला एक शक्तिशाली राक्षस अपने ही घमंड की आग में जलकर इतिहास के पन्नों में एक चेतावनी बनकर रह गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति चाहे आध्यात्मिक हो, राजनीतिक हो या आर्थिक, यदि उसके साथ मर्यादा और लोक-कल्याण की भावना नहीं है, तो उसका अंत भस्मासुर की तरह होना निश्चित है।