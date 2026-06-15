Shani Sade Sati: कुंभ राशि वालों के लिए शनि की साढ़ेसाती का कौन सा चरण है सबसे भारी? जानें प्रभाव और उपाय

कई बार जातक सोचते हैं कि एक ही राशि होने के बावजूद कुछ लोग साढ़ेसाती में आबाद हो जाते हैं और कुछ बर्बाद। इसका मुख्य कारण जातक की व्यक्तिगत कुंडली में शनि की स्थिति होती है। यदि कुंडली में शनि नीच का है, शत्रु राशि में है या चंद्रमा के साथ विष योग बना रहा है, तो तीसरे चरण में भी जातक को चोट-चपेट या मानसिक अवसाद का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, शनि के अस्तकाल (जब शनि सूर्य के निकट आकर प्रभावहीन या कमजोर हो जाते हैं) के दौरान परिणामों में थोड़ी अस्थिरता या मिश्रित फल देखने को मिलते हैं।